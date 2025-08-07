Intereses de los agricultores Prioridad: PM Modi después de Trump impone aranceles adicionales







En un mensaje sutil dirigido al presidente de los Estados Unidos Donald TrumpEl primer ministro Narendra Modi dijo el jueves que India nunca se comprometerá con los intereses de sus agricultores y sector lácteo, y declaró que estaba preparado para tener un costo personal significativo si fuera necesario, informó la agencia de noticias PTI.

La declaración se produjo un día después de que Trump aumentó los aranceles sobre los bienes indios al 50 por ciento, incluso cuando las dos naciones discuten un acuerdo comercial bilateral. El acuerdo comercial se ha logrado sobre la demanda de los Estados Unidos de un mayor acceso al mercado agrícola y lácteo de la India.

Quiere tarifas reducidas en productos como maíz, soja, manzanas, almendras y etanol, así como un mayor acceso para los productos lácteos de EE. UU. Nueva Delhi Sin embargo, es resistente a estas demandas, ya que tendrán una relación directa con los agricultores.

«Hamare Liye Apane Kisanon Ka Hit Sarvoch Prathamikta Hai. Bharat Apne Kisanon, Pashu Paalakon Aur Macchuaare Bhai-Bahanon Ke Hiton Ke Saath Kabhi Samjhuata Nahin Karega. «El primer ministro Modi dijo que dirigirse a una conferencia global de tres días al Centro Marke de la fallecida científica de la Agri-Cientista Swaminathan, informó PTI.

Para proteger los intereses de los agricultores, el Primer ministro Dijo que estaba listo para pagar personalmente el gran precio. «Main Jaanata Hoon Ki Vyaktigat Roop se Mujhe Bahut Badee Keemat Chukaanee Padegee. (Sé que personalmente tendré que pagar un precio pesado. Pero estoy listo para ello), informó PTI.

Además, dijo: «MERE DESH KE MACHUAARON KE LIYE, MERE DESH KE PASHU PAALOKON KE LIYE AAJ BHARAT TAIYAAR Hai». (Hoy, India está lista (para pagar el precio) para los pescadores y los productores de lácteos), informó PTI.

El primer ministro Modi también lanzó una moneda y sello conmemorativos en honor del legendario científico.

Durante su discurso, el primer ministro destacó varios esquemas implementados por el gobierno para el desarrollo general de la granja y el sector aliado.

Hizo hincapié en la necesidad de mantener la producción de alimentos en medio de los crecientes desafíos del cambio climático.

Maneras de PM Pidió desarrollar más variedades de cultivos resistentes al clima, incluida la resistencia al calor.

Más temprano el miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impuso una tarifa adicional del 25 por ciento a las importaciones de la India.

De acuerdo con la orden emitida por el Casa blancaTrump citó asuntos de seguridad nacional y preocupaciones de política exterior, así como otras leyes comerciales relevantes, para el aumento, alegando que las importaciones de petróleo ruso de la India, directa o indirectamente, representan una «amenaza inusual y extraordinaria» para los Estados Unidos. Después de la orden, la tarifa total sobre los bienes indios será del 50 por ciento. Si bien el deber inicial entre en vigencia el 7 de agosto, el impuesto adicional entrará en vigencia después de 21 días y se impondrá a todos los bienes indios importados a los EE. UU., A excepción de los bienes que ya están en tránsito o aquellos que cumplen con exenciones específicas.

