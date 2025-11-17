Interés fijo del 6 por ciento, las mipymes pueden solicitar KUR varias veces sin límite en 2026

Jacarta – Ministro MIPYMESMaman Abdurrahman dijo que su partido tiene como objetivo poder distribuir People’s Business Credit, también conocido como DÓNDE para sector Las mipymes alcanzarán los 320 billones de rupias en 2026.

Del monto total, admitió que el 65 por ciento debía destinarse específicamente a sectores producción.

«Anteriormente obtuve un objetivo (distribución de KUR) en 2026 de 320 billones de rupias, que se impulsará al sector de las MIPYME. Luego, el 65 por ciento se asignó al sector de producción. Así que la asignación del comité aumentó alrededor del 5 por ciento», dijo Maman después de celebrar una reunión de coordinación del Comité de Políticas de KUR en el Ministerio de Economía, en el centro de Yakarta, el lunes 17 de noviembre de 2025.

Ministra de las MIPYMES, Maman Abdurrahman Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Sin embargo, lo interesante según Maman es que en el futuro las mipymes podrán solicitar más KUR de los fijados por el gobierno hasta ahora. Anteriormente, las mipymes del sector productivo podían solicitar KUR hasta un máximo de cuatro veces, mientras que las mipymes comerciales podían solicitar un máximo de dos veces.

«Pero ahora se ha abierto. Así que se puede repetir varias veces, hasta que las mipymes sean realmente fuertes y estén listas para despegar. Así que no hay límites», dijo.

Aparte de eso, Maman también dijo que, según las instrucciones del Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, más adelante el interés que se cobrará por KUR UMKM será fijo o promedio del 6 por ciento por cada envío.

«Así que si la primera solicitud (KUR) fue del 6 por ciento, la segunda KUR aumentó un 7 por ciento, la tercera KUR aumentó un 8 por ciento y la cuarta KUR aumentó un 9 por ciento, entonces ahora todo es igual al 6 por ciento», dijo Maman.

«Así que si quieres el primero, segundo, tercero, cuarto o quinto (solicitud KUR), todos se mantienen estables en el 6 por ciento», dijo Maman.

Destacó que las medidas adoptadas por el Comité de Financiamiento de las MIPYME tenían como objetivo proporcionar un estímulo para que los actores de las MIPYME sigan desarrollando sus negocios. La esperanza es que puedan contribuir más activamente y en mayor medida al crecimiento económico nacional.

«Porque nosotros en el Comité de Financiamiento de las MIPYMES queremos brindar acción afirmativa y estímulo al movimiento económico nacional. Así que a partir de principios de enero de 2026 (las regulaciones) se cambiarán y también se preparará un Decreto Ministerial de Coordinación», dijo.