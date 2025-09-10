Intercambio asiático fluctuando durante el más alto récord de impresión Wall Street

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico varía en la apertura de la negociación el miércoles 10 de septiembre de 2025. Fluctuaciones sucedió antes que el gobierno chino anunció los principales datos de inflación y índice Precio al consumidor (IPC) en agosto de 2025.

Los economistas estiman que el IPC de China disminuirá un 0.2 por ciento año tras año (interanual). Mientras tanto, el índice de precios del productor se publica en un 2.9 por ciento anual o mejoró a partir de julio de 2025, que experimentó una contracción de 3.6 Perssn.

En Corea del Sur, una tasa de desempleo estacional aumentó al 2.6 por ciento en agosto de 2025. Donde en julio de 2025, el número aún era 2.5 por ciento.

Citado de CNBC Internacional El miércoles 10 de septiembre de 2025, el índice Nikkei 225 aumentó un 0.2 por ciento. Mientras que el índice Topix se abrió plano.

Ilustración económica e inversión

El índice Kospi negociado en el intercambio de Corea del Sur aumentó rápidamente 0.76 por ciento. El índice Kosdaq que consiste en pequeñas acciones de capitalización registró un aumento significativo de 0.71 por ciento.

En Australia, S&P/ASX 200 fue monitoreado en la apertura del mercado. El índice Hang Seng de Hong Kong de 25,938.13 a 25,957.

Ayer, el tercero del índice de moho principal en mundo financiero está en el nivel más alto de todos los tiempos (todo el tiempo). El gran refuerzo está influenciado por la actitud de los inversores que ignoran las preocupaciones sobre los datos decepcionantes y de apuestas sobre el recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal (la Fed).

El índice S&P 500 aumentó un 0.27 por ciento y se cerró a 6,512.61. El compuesto NASDAQ aumentó 0.37 por ciento a 21,879.49 mientras alcanzaba el récord más alto de nuevo intradía.

El índice del promedio industrial Dow Jones se disparó 196.39 puntos o 0.43 por ciento a 45,711.34. El aumento fue apoyado por un rápido aumento en las acciones de UnitedHealth.