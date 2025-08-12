Intercambio asiático de Kinclong, el índice de referencia japonés rompió el récord más alto después de la tarifa de alto el fuego estadounidense-china-china

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico elegante en la apertura de la negociación el martes 12 de agosto de 2025. El aumento fue liderado índice referencia Japón Después del alto el fuego arancel Entre los Estados Unidos (EE. UU.) Y China se reinicia durante 90 días.

Leer también: Sesión IHSG Disparo 56 puntos, las acciones de Arto a SMGR fueron brillantes al comienzo de la semana



La extensión del alto el fuego de comercio estadounidense-chino proporciona espacio para que los dos países negocien el acuerdo. Los inversores también están esperando la decisión de la tasa de interés del Banco Central de Australia (RBA) que se espera que reduzca la tasa de interés de referencia a 3.6 por ciento de 3.85 por ciento.

Citado de CNBC International, el índice de referencia japonés, Nikkei 225, logró alcanzar el punto más alto de todos los tiempos en el nivel de 42,629.17 en la apertura de la negociación actual. El Índice Nikkei 225 disparó 2.03 por ciento fue respaldado por el aumento en los sectores de energía, tecnología, finanzas y servicios públicos.

Leer también: El intercambio asiático varía, los inversores están esperando la certeza del alto el fuego chino



Además, las acciones en el índice Nikkei 225 también registraron un rendimiento positivo. Las acciones de minería y fundición de Mitsui aumentaron casi un 12 por ciento y los grupos y ventajas de SoftBank cada uno fortificado alrededor del 7 por ciento.



Ilustración de las acciones emisor de los productores de acero

Leer también: JCI cerró 43 puntos respaldados por MSCI Reviews para mejorar los datos nacionales



Se observó que el índice TOPIX aumenta 0.74 por ciento. Mientras que el índice de referencia australiano, S&P/ASX 200, abrió plano.

En Corea del Sur, el índice Kospi disparó 0.66 por ciento. El índice Kosdaq que consiste en pequeñas acciones de capitalización aumentó un 0,4 por ciento.

El elegante intercambio asiático es opuesto al movimiento del índice de referencia en Wall Street. La mayoría de las acciones se desplomaron el comercio anoche, lunes 11 de agosto de 2025.

Indeka Dow Jones Industrial Avenage cayó 200.52 puntos o 0.45 por ciento a 43,975.09. El índice S&P 500 cayó 0.25 Peraen a 6,373.45, mientras que el compuesto NASDAQ se corrigió 0.3 por ciento cerrado en un área de 21,385.40.