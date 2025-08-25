Intercambio asiático brillante después de buenas noticias del jefe de la Fed

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacific abrió Perkasa en el comercio a principios de esta semana, lunes 25 de agosto de 2025. El aumento después del aumento en el Intercambio de los Estados Unidos (EE. UU.) Después del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (La alimentada) Significa el banco central para comenzar a aflojar política monetaria.

Leer también: El presidente Prabowo discurso en la Asamblea General de la ONU



Presidente de la Fed Jerome Powell Read discurso Anual en Jackson Hole, Wyoming, el pasado fin de semana. En su ‘conferencia’ muy esperada por los actores del mercado global, Powell dijo que la flexibilización de políticas se llevará a cabo el próximo mes.

Mientras que desde el lado regional, el mercado está esperando los datos del índice de precios al consumidor de Singapur para julio. Los economistas estiman que experimentarán un aumento del 0.6 por ciento año tras año (interanual).

Leer también: Precios del oro de hoy 22 de agosto de 2025: Antam Kinclong Products, Global Sin cambios



Citado de CNBC InternacionalNikkei 225 Índice de referencia en Japón disparó 1.08 por ciento. El índice Topix también se monitorea fortificado 0.53 por ciento.



La ilustración está invirtiendo Foto : Pexels.com/anna Nekrashevich

Leer también: El rupia se debilitó junto con el enfoque y espera al mercado global al discurso del presidente de la Fed.



En Corea del Sur, el índice Kospi aumentó en un 0,75 por ciento. Luego, el índice Kosdaq que consta de pequeñas acciones de capitalización aumentó un 1,71 por ciento.

El intercambio australiano también muestra un aumento con el índice de referencia S&P/ASX 200 se disparó 0.87 por ciento. El nivel de índice Hang Seng de Hong Kong subió 25,339.14 a 25,722.

Wall Street obtuvo con éxito un rendimiento positivo en la sesión de comercio de fin de semana. El promedio industrial Dow Jones obtuvo el récord más alto al nivel de 45,631.74 gracias a un aumento significativo de 846.24 puntos o 1.89 por ciento.

Mientras tanto, el índice S&P 500 disparó 1.52 por ciento a 6,466.91 o solo tres puntos a la deriva del récord más alto. El índice compuesto NASDAQ dominado por las acciones tecnológicas aumentó un 1,88 por ciento a la posición de 21,496.53.