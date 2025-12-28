Interacción entre Aura Kasih y Lisa Mariana, Safa Marwah habla

Jacarta – No Aura Kasih Y mariana lisa se ha convertido nuevamente en un tema de conversación entre los internautas después de que su interacción en las redes sociales llamó la atención del público. Por otro lado, el nombre de la celebridad de Instagram Safa Marwah se convirtió recientemente en un tema candente de discusión pública después de que ella también se vio envuelta en noticias indirectas sobre la supuesta aventura que le ocurrió a Ridwan Kamil.

Varias noticias se han convertido en temas de tendencia a lo largo del día. Los siguientes son los 4 artículos de noticias más populares en el canal Showbiz VIVA, edición del domingo 28 de diciembre de 2025.

Familiar, la interacción de Aura Kasih y Lisa Mariana en Instagram está en el centro de atención

Los nombres Aura Kasih y Lisa Mariana se han convertido nuevamente en tema de conversación entre los internautas luego de que sus interacciones en las redes sociales llamaran la atención del público. Esta vez, el foco de atención surgió de la columna de comentarios de una publicación de Instagram que mostraba un retrato de Lisa Mariana en una Vespa amarilla.

En la carga publicada por Lisa Mariana el jueves 25 de diciembre de 2025, se la ve conduciendo una Vespa amarilla. Curiosamente, la carga también muestra una foto de Aura Kasih montando una Vespa del mismo color, editada en un solo cuadro.

Safa Marwah habla sobre la cuestión de tener una aventura y revela su relación con Ridwan Kamil

El nombre de la celebridad de Instagram Safa Marwah se convirtió recientemente en un tema candente de discusión pública después de que se vio involucrada en noticias indirectas sobre la supuesta aventura que le ocurrió a Ridwan Kamil.

Estos rumores se intensificaron después de que varias cuestiones relativas a la vida personal del ex Gobernador de Java Occidental surgieran al público sin una claridad clara.

El emocionante video viral de Inara Rusli, Insanul Fahmi revela el contenido real

Inara Rusli e Insanul Fahmi

El caso de la supuesta distribución de un vídeo apasionante que habría vuelto a poner el nombre de la figura pública Inara Rusli en el foco de atención pública. Las imágenes de CCTV en la residencia de Inara supuestamente se compartieron en las redes sociales y provocaron un gran revuelo. Ahora, la policía ha tomado medidas para investigar el caso y arrestó a varios presuntos autores.

Yuka admite una foto íntima con Jule en el auto: Pesca si les das cebo…