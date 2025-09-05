Inter Milán se unió a la celebración del cumpleaños del Profeta Muhammad Saw

Italia, Viva – El club italiano de la Serie A Giant A, Inter Milánmostrando su respeto por la gente musulmán Conmemorando Profeta Maulid Muhammad, pbuh. A través de su cuenta oficial de Instagram el viernes (5/9/2025), Inter cargó un póster especial que lee la caligrafía y la conmemoración árabe de 12 Rabiul Awal 1447 Hijri.

En la carga, Inter escribió:

«Felicitaciones por conmemorar el cumpleaños del Profeta Muhammad vio»

La carga también está equipada con un sombreado típico del azul nerazzurri-negro y muestra la silueta de la mezquita del profeta.

Internautas de respuesta positiva

El movimiento del Inter de Milán inmediatamente obtuvo una gran apreciación de los fanáticos, especialmente los partidarios musulmanes en varias partes del mundo, incluida Indonesia. Muchos ciudadanos inundan la columna de comentarios con gratitud y oración.

Un usuario escribe:

«Allahumma Solli Style Sayyidina Muhammad gracias Inter-ku «

Mientras que otros comentaron brevemente, «genial»

Clubes europeos que están familiarizados con los fanáticos musulmanes

Se sabe que el Inter Milán tiene una gran base de apoyo en los países musulmanes, incluida Indonesia. La presencia de palabras oficiales del club mostró premios Inter por la diversidad de fanáticos culturales y religiosos en todo el mundo.

No solo Inter, varios clubes europeos también a menudo felicitan los momentos importantes de los musulmanes, como el Ramadán, Eid al -Fritr, Eid al -adha, por el cumpleaños del Profeta. Esta es una prueba de que el fútbol ha excedido los límites deportivos y es un medio de unidad cruzada cultural.

Símbolo de tolerancia y unión

La conmemoración del cumpleaños del Profeta Muhammad por el Inter de Milán no es solo un saludo, sino un símbolo de tolerancia y respeto por los valores espirituales de millones de fanáticos musulmanes.

Esta carga fortalece aún más a Citra Inter como un club global cerca de sus fanáticos, incluso del mundo islámico.