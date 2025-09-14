Inter Milán Bent Juventus, Cristian Chivu todavía toma el lado positivo

Turín, Viva – Entrenador Inter Milán Cristian Chivu halagan la apariencia de sus hijos adoptivos a pesar de ser derrotado de Juventus en la tercera semana Serie A En el estadio de la Juventus, Turín, sábado hora local el 13 de septiembre de 2025.

Citado del sitio web oficial del club el domingo, Chivu dijo que el Inter de Milán parecía extraordinario en este partido, incluso ellos se habían adelantado después de rezagarse previamente.

«Nos desempeñamos muy fuertemente en la primera y segunda ronda. Nos quedamos dos veces, y logramos levantarnos. Tenemos que ser mejores en leer el juego, pero venimos aquí para jugar e intentamos ganarlo», dijo Chivu.

El entrenador rumano explicó que Hakan Calhanoglu y sus colegas habían perdido el enfoque en los últimos 10 minutos del partido que los hizo conceder dos goles.



Juventus vs Inter Milán Duelo

Chivu agregó que el Inter Milán estaba menos tranquilo al determinar diferentes formas de actuar en ese momento, pero era reacio a culpar al individuo en este caso.

«Quiero decir, deberíamos poder manejar ciertas situaciones mejor, especialmente teniendo en cuenta que cuando son difíciles, incluso echan la pelota fuera del campo», dijo Chivu.

El ex entrenador de Parma continuó, esta derrota podría ser una lección del Inter de Milán y un látigo para que se eleven en el próximo partido.

«Tomamos el lado positivo de nuestro rendimiento, a pesar de que estamos decepcionados porque no ganamos. Nos centraremos en lo que hacemos bien, a pesar de que los resultados no reflejan eso», dijo Chivu.

«Tenemos que seguir luchando, continuar trabajando, mantener la calma y pensar claramente para lograr resultados porque este equipo trabaja duro y jugando bien», dijo.

En este partido, el Inter de Milán tuvo que ser derrotado con un puntaje de 3-4 de la Juventus a pesar de que se habían adelantado a través de goles Hakan Calhanoglu (2) y Marcus Thuram. (Hormiga)