Intentando suerte en el segmento de MSME antes de cerrar el año

Yakarta, Viva – Compañía de seguros de Singapur, Gran esteapuntando a los micro segmentos de negocios pequeños y medianos (Umkm) Al ofrecer su producto más nuevo, ‘Seguro todos los riesgos industriales’, en Indonesia.

Esto se debe a que el número de MIPYME que alcanzaron los 66 millones a partir de mayo de 2025, de los cuales el 30 por ciento es un pequeño negocio comercial.

Según el Director de Marketing, el Gran Seguro del General del Este Indonesia Linggawati Tok, las MIPYME se enfrentan a riesgos como incendios, inundaciones, terremotos. Este riesgo puede causar trastornos operativos e incluso grandes pérdidas.

«El seguro ha revisado que el potencial en el mercado es MIPYMES. Y también el micro segmento está por debajo de RP1 mil millones. Vemos el gran potencial de las MIPYME», dijo en Yakarta, el jueves 28 de agosto de 2025.

Filial OCBC El grupo también ha establecido objetivos de ventas del producto. «Estamos apuntando (ingresos premium) RP20 mil millones para los 4 meses restantes hasta finales de este año», dijo.

En la misma ocasión, Jefe de productos de gestión de patrimonio y financiaciónOCBC, Vonny Wibowo, admitió que si el «seguro de todos los productos de riesgo industrial» se puede obtener fácilmente a través de Bank OCBC.

También proporciona acceso para obtener un producto financiero integral para diversas necesidades, tanto para clientes individuales como comerciales, porque cree que cada cliente tiene diferentes necesidades financieras y desea obtener servicios y productos apropiados.

«A través de la colaboración con Great Eastern Group, ofrecemos soluciones a las necesidades financieras y la protección de los clientes que se pueden satisfacer en un ecosistema», explicó Vonny.

Para obtener información, Great Eastern presenta oficialmente las actualizaciones del logotipo como parte de un paso estratégico para fortalecer la posición de la empresa.

Esta transformación del logotipo es un impulso para fortalecer la misión de aumentar la inclusión financiera en Indonesia.

Basado en la encuesta Nacional de Alfabetización e Inclusión Financiera (SNLIK) 2025, el índice de inclusión financiera aumentó a 80.51 por ciento.

Sin embargo, el nivel de penetración de seguros en Indonesia sigue siendo relativamente bajo en comparación con otros países del sudeste asiático.

Ahora, el entusiasmo y la experiencia se traducen en nuevas identidades nuevas, enfocadas y dinámicas y en armonía con las necesidades en desarrollo de los indonesios.

La gran actualización del logotipo del este no es solo un cambio en la apariencia visual, sino una representación real de una dirección estratégica más progresiva.

Los elementos de diseño como la cola, las piernas, la melena y los ojos en el ícono del león ilustran el coraje, el liderazgo y el enfoque futuro.

Great Eastern presenta la última evolución de su identidad visual a través de la renovación del motivo del león que ahora parece más asertivo y autorizado. Este nuevo diseño refleja el liderazgo y el compromiso de la empresa para mantener los estándares de excelencia.