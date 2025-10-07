Intenta fingir ser divertido pero ignoró a Kendall Jenner, Nagita Slavina: ¡no Diwaro Coy!

París, en vivo – una reunión inesperada entre Nagita Slavina y supermodelo mundial Kendall Jenner En París aparentemente dejó una profunda impresión para la esposa de Raffi Ahmad. A pesar de que solo duró brevemente, esa rara experiencia hizo que Nagita todavía no dejara de hablar de eso hasta ahora.

A través de cargas en su cuenta de Instagram, Nagita cuenta el momento en que conoció a Kendall en una de las famosas boutiques de París. Ni siquiera podía encubrir su admiración por la supermodelo. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Crazy Kendall Jenner es muy perfecto. Realmente Kendall Jenner es muy hermoso», dijo Nagita Slavina llena de entusiasmo, citado el martes 7 de octubre de 2025.

Nagita luego dijo que la distancia entre él y Kendall estaba muy cerca.

«Littelly está en una habitación como esta, estaba en el sofá, estaba detrás de nuevo probando ropa, charlando con sus amigos», dijo.

Pero en lugar de acercarse, la madre de dos hijos solo podía estar silenciosa y congelada. La situación en una boutique tranquila sin una multitud de fanáticos lo hizo reacio a pedir fotos.

«Entonces, solo estoy en silencio. Pero los demás no piden fotos, así que estoy avergonzado», dijo.

Después de la reunión, Nagita afirmó sentirse por no atreverse a saludar al ídolo directamente.

«Después de conversar por la noche, por qué estamos realmente orgullosos», lamentó.

«Porque nadie pidió una foto adentro», dijo la asistente Nagita Slavina detrás de la cámara.

Además, Nagita me dijo que detrás de su expresión tranquila, en realidad estaba tan nerviosa de temblar.

«Sí, y no hay nada wow, ¿verdad, como ese bien?

Lo curioso es que Nagita había tratado de ser pretencioso con Kendall Jenner tratando de comentar sobre la ropa que la supermodelo estaba intentando, pero sus esfuerzos incluso terminaron torpemente.

«Es pretencioso jurar. Como si estamos, por ejemplo, de compras y hay quienes intentan (ropa), decimos ‘wow, eso también es bueno’. Ahora lo intentamos así, no en el tímido», dijo.