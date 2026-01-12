‘Intenta cortarme las piernas’: Annamalai desafía a Raj Thackeray tras una burla







El líder del Partido Bharatiya Janata en Tamil Nadu, K Annamalai, respondió el lunes al jefe de Maharashtra Navnirman Sena (MNS). Raj Thackeray intenta supuestamente «abusar» de él y añade que quienes criticaron sus comentarios anteriores sobre Mumbai eran «simplemente ignorantes».

«¿Quiénes son Aditya Thackeray y Raj Thackeray para amenazarme? Estoy orgulloso de ser hijo de un granjero. Han organizado reuniones sólo para abusar de mí. No sé si me he vuelto tan importante», dijo Annamalai en una conferencia de prensa en Chennai.

Anteriormente, en una manifestación conjunta UBT-MNS en BombayRaj Thackeray se burló duramente del líder del BJP, al que burlonamente se refirió como «rasmalai» y preguntó si Annamalai tiene alguna posición para hablar sobre la cuestión de Mumbai, después de que este último supuestamente sugiriera que Mumbai es una «ciudad internacional».

Chennai, Tamil Nadu | En respuesta a los comentarios del jefe del MNS, Raj Thackeray, en su contra, el líder del BJP, K Annamalai, dice: «¿Quiénes son Aaditya Thackeray y Raj Thackeray para amenazarme? Estoy orgulloso de ser hijo de un granjero. Han organizado reuniones sólo para abusar de mí. No sé si he… pic.twitter.com/O6QFK9ebxw — AIN (@ANI) 12 de enero de 2026

«Un rasmalai vino de Tamil Nadu… ¿cuál es su conexión con aquí? Hataoungi bajao pungi», había dicho Raj Thackeray, haciendo referencia al eslogan de los años 1960 y 1970 del Shiv Sena que fue fundado por el tío de Raj Thackeray, Balasaheb Thackeray.

La declaración del jefe del MNS se produjo después de que Annamalai dijera que «Bombay no es una ciudad de Maharashtra, sino una ciudad internacional», mientras hacía campaña para el partido en las áreas de Dharavi y Sion Koliwada.

«Mumbai necesita un gobierno de tres motores. Necesitamos un alcalde del BJP en Mumbai, con el Ministro Principal (de Maharashtra), Devendra Fadnavis en el estado, y el Primer Ministro Narendra Modi en el Centro. Mumbai es una metrópolis global que tiene un presupuesto de más de 40.000 millones de rupias. El presupuesto de Bengaluru es de 19.000 millones de rupias, mientras que el de Chennai es de 8.000 millones de rupias. Se necesita buena gente que se siente en la administración para gestionar las finanzas», había dicho Annamalai.

Annamalai También alegó que ha recibido múltiples amenazas, algunas de las cuales amenazaron con cortarle las piernas también. «Algunos han escrito que me cortarán las piernas si vengo a Mumbai. Iré a Mumbai e intentaré cortarme las piernas. Si tuviera miedo de tales amenazas, me habría quedado en mi aldea», dijo.

Y añadió: «Si digo que Kamaraj es uno de los líderes más importantes de la India, ¿significa que ya no es tamil? Si digo que Mumbai es una ciudad de clase mundial, ¿significa que los maharashtrianos no la construyeron? Esta gente es simplemente ignorante».

En la misma manifestación de UBT-MNS, Raj Thackeray hizo un fuerte discurso a favor de la unidad marathi, advirtiendo que el idioma, la tierra y la identidad del estado están amenazados.

Denominó la próxima Corporación Municipal de Brihan Mumbai (BMC) como una elección «decisiva» para la comunidad marathi, instando a los votantes a unirse por Maharashtra y permanecer atentos el día de las elecciones para evitar cualquier mala práctica.

La Comisión Electoral Estatal de Maharashtra ha anunciado elecciones para 29 corporaciones municipales en todo el estado, incluidas la Corporación Municipal de Pune (PMC), la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC) y la Corporación Municipal de Pimpri-Chinchwad (PCMC). La votación se llevará a cabo el 15 de enero y el recuento está previsto para el 16 de enero.

