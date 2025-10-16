¡Intenta! Al llegar a 1 millón de usuarios, Pegadaian fortalece su compromiso para acelerar la transformación digital

Jacarta – Súper aplicaciones¡Intenta! de Pegadaian, alcanzó con éxito 1.000.000 de usuarios registrados. Este logro se logró en poco tiempo desde su lanzamiento oficial, el pasado miércoles (10/08), lo que demuestra el alto nivel de confianza y entusiasmo del pueblo indonesio en el ecosistema. que no es y servicios financieros digitales pegadianos.

Esta aplicación está diseñada como una solución para integrar todos los servicios de Pegadaian, que anteriormente estaban disponibles en las aplicaciones Pegadaian Digital y Pegadaian Syariah Digital. Se puede acceder a varios productos desde una sola puerta a través de Tring!, que van desde ahorros en oro, cuotas en oro y empeño, hasta diversos servicios de pago y financiación.

El éxito de llegar a 1 millón de usuarios es la validación de la estrategia de Pegadaian de proporcionar un ecosistema digital centrado en la experiencia. clientes (Experiencia del cliente), respondiendo a las necesidades de los clientes modernos que anhelan velocidad, seguridad y facilidad de transacciones financieras en la palma de su mano.

La directora de marketing, ventas y desarrollo de productos de PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti, expresó su profundo agradecimiento a todos los de Tring. usuarios.



Trazado por aplicación pegadiana.

«Expresamos nuestra infinita gratitud al millón de usuarios de Tring! que se han unido a la gran familia digital pegadiana. Esta cifra no es sólo una estadística, sino una prueba real de que hemos logrado unir los servicios de peón y oro con la última tecnología», dijo Selfie.

Y añadió: ¡Tring! demuestra que el oro, como uno de los activos más antiguos del mundo, puede ser el instrumento de inversión más moderno y fácilmente accesible.

“Confianza de 1 millón usuario «Esta es una energía para que sigamos innovando, ampliando funciones y manteniendo la estabilidad y seguridad de las aplicaciones para transacciones convenientes», afirmó.

Para tu información, Tring! by Pegadaian permite a los clientes iniciar Gold Savings con muy poco capital, en línea con su misión como acelerador de inclusión financiera. Pegadaian se esfuerza por brindar servicios Primero lo digital lo que minimiza la necesidad de contacto cara a cara y reduce las colas en los puntos de venta.



¡Lanzamiento de la aplicación Tring! por Pegadaian

Como parte de Danantara, Pegadaian garantiza la seguridad y brinda tranquilidad a los usuarios en medio del aumento de los casos de fraude digital.

Pegadaian se compromete a continuar innovando y enriqueciendo las características de Tring!, convirtiéndola en una solución financiera que no solo sobresale en el sector de las casas de empeño, sino que también proporciona un ecosistema financiero completo basado en oro en Indonesia, que está listo para apoyar la alfabetización digital y el bienestar de las personas.