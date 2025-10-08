Integre el ecosistema del oro y las finanzas digitales en una sola mano

VIVA – PT Casa de empeños marca un nuevo capítulo de su transformación digital con el lanzamiento súper aplicaciones ¡Lo más nuevo, Tring! Por Pegadaiano. Esta innovadora aplicación está presente como un ecosistema financiero digital integrado que une todos los servicios de empeño y de inversión. que no esy financiación en una plataforma de fácil acceso. ¡Lanzamiento de Tring! tuvo lugar en The Gade Tower Ballroom, el miércoles (10/07).

¡Nace Tring! como un nuevo amigo de las transacciones digitales para la comunidad, fue inaugurado por el Director Presidente de PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan junto con el Director Ejecutivo de BRI Group, Hery Gunardi, el Comisionado de PT Pegadaian, Sudarto, y el Director Presidente Adjunto de PT Pegadaian, Budi Wahju Soesilo. Esta ceremonia fue aún más completa con la presencia de la embajadora de la marca Tring!, Isyana Sarasvati, quien también compartió con todo el público sobre la inversión, que ahora es un estilo de vida para la generación más joven.

¡Intenta! fue desarrollado para responder a las necesidades de la sociedad moderna que desea soluciones financieras que sean rápidas, seguras y sencillas, un compromiso que se refleja en el lema #StartFromTring!.

Esta aplicación está diseñada para brindar una experiencia de transacción cómoda, donde todo el control financiero ahora está en manos de los clientes. ¡Trata de excelencia! radica en la integración total de los servicios financieros y basados ​​en oro de Pegadaian, que incluyen:

Ecosistema de oro completo: ¡Tring! proporciona todos los servicios de oro pegadiano, desde ahorros de oro para comenzar a invertir desde una pequeña cantidad nominal, cuotas de lingotes de oro y cuotas de ahorros de oro para la propiedad planificada, hasta empeño de ahorros de oro y venta/compra de oro, que se pueden realizar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Maximizar activos: los clientes pueden utilizar los servicios de depósito de oro a través de la aplicación para optimizar los rendimientos potenciales de sus activos de oro.

Funciones financieras integradas: ¡Además del oro, Tring! también equipado con otras funciones de financiación, servicios de transferencia de ahorros de oro y varias funciones prácticas de pagos y transacciones digitales.

Experiencia perfecta: con el concepto de «1 ID de usuario, todas sus necesidades», el proceso de registro y verificación de datos ahora se puede realizar en un solo paso, ahorrando tiempo y simplificando el acceso a docenas de servicios.

El director principal de Pegadaian, Damar Latri Setiawan, reveló cómo Pegadaian se está esforzando para brindar conveniencia y comodidad a los clientes al realizar transacciones a través de Tring. aplicación, «Pegadaian coloca la seguridad como una prioridad máxima. La aplicación Tring! garantiza que la seguridad de los datos del cliente esté garantizada y que los activos de oro propiedad de los clientes estén físicamente garantizados y almacenados con los mejores estándares de seguridad».