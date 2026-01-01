Instrucciones especiales de Prabowo a Danantara sobre la construcción de viviendas para los residentes afectados por el desastre de Sumatra

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto dio instrucciones especiales a la Agencia de Gestión de Inversiones Danantara en la aceleración del desarrollo residencial para las comunidades afectadas desastre en Sumatra.

Se pidió a Danantara que fortaleciera la coordinación con la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) y el gobierno local al construir la residencia. No permita que las viviendas que construyen se superpongan con viviendas temporales construidas por BNPB, así como con viviendas permanentes construidas por otros ministerios/agencias.

«Le pido a Danantara que coordine estrechamente con BNPB y los gobiernos regionales, con sus respectivos gobernadores y regentes para que no haya superposiciones en cuanto a dónde se realizará la coordinación. Hay quienes quieren este punto, está claro quién lo está construyendo y quién quiere el punto disperso, por favor. Lo importante es que habrá una estrecha coordinación, pregúntenle al gobierno regional, pregúntenle al gobernador», dijo Prabowo al CEO de Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, durante una reunión limitada en Aceh Tamiang Regency. Provincia de Aceh, jueves 1 de enero de 2026.

El Presidente continuó, los gobiernos regionales, es decir, gobernadores, regentes y alcaldes, hicieron evaluaciones, mapearon áreas y luego las presentaron a Danantara.

«El gobernador evalúa lo que es más importante, el regente, cómo BNPB garantiza que nuestros recursos sean realmente útiles, no se superpongan, no se desperdicien, todo debe dirigirse inmediatamente a ayudar a nuestra gente», afirmó Prabowo.

En la misma ocasión, Prabowo también elogió la rápida acción de Danantara, que pudo construir 600 refugios en poco tiempo para los refugiados. La propia Danantara tiene como objetivo construir 15.000 casas durante la fase de reconstrucción y rehabilitación para los refugiados en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

La reunión limitada presidida por Prabowo hoy tuvo lugar en el área de la Casa Residencial Danantara en Aceh Tamiang Regency, Aceh, el jueves por la tarde. El Presidente recorrió la zona residencial y saludó a los trabajadores.

Las Casas Residenciales Danantara construidas por empresas estatales del sector de la construcción cuentan con redes WiFi, electricidad, áreas de juego para niños, cocinas públicas, baños y aseos, así como sistemas de drenaje. En Aceh Tamiang, la casa residencial Danantara se construyó en un terreno gestionado por PTPN.

El director ejecutivo de Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, informó al presidente que cientos de residencias que Danantara ha construido hoy serán entregadas a los gobiernos regionales, para que las utilicen para alojar a los refugiados hasta que finalmente tengan una vivienda permanente.