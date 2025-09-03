Instó a los límites de la posición del DPR, limpie la peregrinación, hasta que la succión del fondo de pensiones

Yakarta, Viva – La ola de acción masiva que luego fue marcada por los disturbios también fue una seria preocupación para la junta central de la unidad juvenil de Sriwijaya (DPP Kamsri). Esta organización juvenil evalúa que la escalada política que continúa calentando puede amenazar la unidad y la estabilidad de la nación.

El presidente del Kamsri DPP, Aldhi Setyawan Pratama, enfatizó que su partido supervisaría constantemente la agenda de la reforma política y social para la realización de una democracia saludable y el bienestar del pueblo.

«Estamos preocupados por la condición de la nación. La unidad, la democracia y la seguridad de la comunidad deben ser una prioridad conjunta», dijo Aldhi en una conferencia de prensa en Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Destacó la gobernanza del Hajj, apoyando los pasos del presidente Prabowo

No solo una cuestión de política, Kamsri también destacó los problemas clásicos en la implementación de la peregrinación. Según Aldhi, aunque el presidente Prabowo Subianto ha iniciado la construcción del hotel Hajj Village en La Meca y el plan para formar el Ministerio de Hajj, la práctica de extorsión y la lenta cola sigue siendo la gran relaciones públicas del gobierno.

«La limpieza de la gestión de la peregrinación debe hacerse de inmediato. Apoyamos el sistema de Hajj de placa sin extorsión. De modo que nuestros padres no esperan mucho en la fila, debe haber una colocación de personas experimentadas en el Ministerio de Hajj», dijo Aldhi.

En el foro, Kamsri lanzó ocho agendas nacionales que llamaron Eso es lo que citas. Esta agenda se considera como una clave para alentar cambios importantes en el sistema político, económico, a la gobernanza religiosa en Indonesia.

Aquí hay ocho agenda de Asta Cita Kamsri:

Limitar los períodos de los miembros RPD/DPRD un máximo de dos períodos o 10 años. Fomentar la aplicación de sistemas proporcionales semi -cerrados para fortalecer la regeneración de los partidos. Reemplazo de miembros legislativos que han servido más de dos períodos. Evaluar el desempeño de la Policía Nacional para que sea más profesional y responsable. Imponer impuestos especiales para Superkaya. Eliminar subsidios excesivos de funcionarios estatales, incluido DPR/DPRD retirado. Eradicando la mafia nacional de productos básicos. Limpie el gobierno de Hajj con el sistema de Hajj de pluma.

Listo para demandar al Fondo de Pensiones del DPR

Uno de los puntos más controvertidos en esta agenda es la insistencia de Kamsri para que se eliminen los fondos de pensiones DPR/DPRD. Según Aldhi, la instalación es irrelevante para la condición de la nación que aún enfrenta la desigualdad económica.

«Hemos hecho esta lucha para realizar servicios públicos limpios, una democracia saludable y un hajj justo y transparente», dijo Aldhi.

Afirmó que si aún se mantenía el puesto de Fondo de Pensiones del DPR, Kamsri estaba listo para emprender acciones legales a través de una revisión judicial.

Asta Cita Kamsri se considera un paso valiente en medio de una situación política llena de interés. El estímulo a las restricciones al término legislativo del cargo y la eliminación de las asignaciones oficiales estatales tiene el potencial de provocar la resistencia de la élite.