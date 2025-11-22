Instituto Indio de Tecnologías Creativas, Asociación Deakin Sign

El Instituto Indio de Tecnologías Creativas ha formalizado una asociación educativa con AustraliaUniversidad Deakin a través de un memorando de entendimiento firmado en la Bazar de cine WAVESel brazo de mercado del Festival Internacional de Cine de la India (IFFI).

El acuerdo se ejecutó bajo la iniciativa de Colaboración Creativa Australia-India en asociación con la Corporación Nacional de Desarrollo Cinematográfico.

El MoU establece un marco para que ambas instituciones avancen en la innovación y el compromiso interdisciplinario en la educación creativa y centrada en la tecnología.

«Esta colaboración fortalece nuestra misión de fomentar el talento global y ampliar los límites de la educación en medios inmersivos e interactivos», dijo Vishwas Deoskar, director ejecutivo de IICT.

La asociación abarcará programas académicos, capacitación e investigación en tecnologías creativas y aplicadas. Las iniciativas planificadas incluyen talleres y clases magistrales, junto con programas de intercambio de estudiantes y profesores. Ambas instituciones también trabajarán con socios de la industria para garantizar aplicaciones prácticas de su trabajo colaborativo.

El acuerdo IICT-Deakin es una de varias asociaciones entre Australia e India anunciadas en el Bazaar. El Festival de Cine Indio de Melbourne, Australia, formalizó una asociación de varios años con IFFI a través de tres MoU separados, estableciendo marcos para intercambios de festivales, programas de desarrollo de talentos, laboratorios de productores y un fondo de codistribución para apoyar películas del sur de Asia en ambos territorios. Un segundo MoU vinculó la escuela de cine de la Universidad Deakin con el Instituto de Cine y Televisión de la India, centrándose en la colaboración curricular y talleres conjuntos.

La plataforma de entretenimiento india PTC Punjabi también se asoció con la productora australiana Temple para copresentar tres largometrajes en punjabi en virtud del Tratado de Coproducción Audiovisual entre Australia e India. Además, el Festival Nacional de Cine Indio de Australia firmó un MoU con NFDC India e IFFI, posicionando al festival como una plataforma clave para el cine indio en Australia.

IICT también opera un stand en WAVES Film Bazaar, donde los asistentes participan en actividades interactivas y reciben información sobre los programas e iniciativas de la institución.