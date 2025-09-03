Instituto Indio de Administración que pronto aparecerá en Pune







Pune, conocido como el «Oxford del Este» pero durante mucho tiempo privado de IIT e IIMS, finalmente organizará su primer Instituto Indio de Gestión. El Maharashtra El gobierno ha aprobado la asignación de 70 acres de tierra gairan (pastoreo) en Moshi en Pimpri-Chinchwad para establecer el campus satelital de IIM Nagpur.

La decisión se anunció en una reciente reunión del gabinete, con el ministro de ingresos Chandrashekhar Bawankule confirmando que el proceso de transferencia de tierras se completará pronto.

En declaraciones al medio día, el director de IIM Nagpur, Bhimaraya Metri, dijo: «Pune es tanto una gran fabricación como un centro de TI. En el mundo cambiante de hoy, el enfoque se centra en los ejecutivos elevadores y de requería. En lugar de que las industrias lleguen a nosotros, estamos llegando a ellas para satisfacer sus necesidades ”.

El campus de Pune lanzará un programa insignia en ciencia y gestión de datos, la primera iniciativa de su tipo de IIM fuera de su campus principal. «Seleccionamos a Moshi después de evaluar de siete a ocho sitios. Su proximidad a centros industriales como Chakan, Talegaon, Bhosari, Ranjangaon Midcs e Hinjewadi It Park lo convierte en la opción ideal», agregó Metri.

Primer Ministro Devendra Fadnavis dijo: «Se espera que los institutos como IIM expanden su presencia en todo el país. Con todas las aprobaciones en su lugar, muy pronto, Pune verá un campus de IIM».

En la actualidad, IIM Nagpur dirige un programa de MBA de fin de semana para profesionales que trabajan en Pune, que se trasladará al campus de Moshi una vez que esté operativo. El Instituto también planea expandirse a Goa, Hyderabad e incluso en los países del sur de Asia.

El próximo campus de Pune contará con un centro de incubación junto con cursos de medio tiempo y fin de semana adaptados para profesionales de la industria.

Bhosari MLA Mahesh Landge, quien siguió constantemente la propuesta con el gobierno estatal, dijo: “Pimpri-Chinchwad ha tallado su nombre en el mapa industrial global. Con su ubicación estratégica, crecimiento industrial y un entorno académico fuerte, estableciendo, estableciendo Iim En Moshi es una cuestión de orgullo por la ciudad. Moshi no es solo un centro residencial sino el futuro centro educativo e industrial «.

La propuesta para un campus IIM en Pune se discutió por primera vez en 2023, pero se estancó durante dos años. Con motivo de Ganesh Chaturthi este año, el departamento de ingresos dio autorización final. Se espera que el primer lote comience para 2026–27.

Los padres también han recibido la mudanza. Vidula Joshi, una residente de Pune, dijo: «Aunque es solo una sucursal, espero que el gobierno finalmente desarrolle un IIM completo aquí. Pune siempre ha sido un centro educativo, y esta es otra pluma en su gorra».

Las fuentes de la Corporación Municipal de Pimpri Chinchwad dijeron que el campus de Pune de IIM Nagpur será un índice de espacio de cuatro pisos, por lo que existe un margen para el desarrollo vertical, y los otros campus se desarrollan horizontalmente, por lo que requieren la tierra máxima.





