Instituto Aspen honrará a Pepe Aguilar y Esai Morales

El Programa Latinos y Sociedad del Aspen Institute celebrará su décimo aniversario en asociación con Variedaden Los Ángeles el 13 de octubre.

Variedad honrará a Pepe Aguilar y Esai Morales con el Variedad Premio Changemakers, presentado por el Programa Latinos y Sociedad del Instituto Aspen. El premio celebra a los íconos hispanos y latinos cuyo arte y liderazgo están transformando Hollywood a través del cine, la televisión y la música, redefiniendo el panorama cultural.

Morales es un actor y productor galardonado con una carrera que abarca más de cuatro décadas. Más recientemente, apareció en “Misión: Imposible – Dead Reckoning” y “Misión: Imposible – The Final Reckoning”. Protagonizará el próximo thriller de ciencia ficción “War Machine”. Morales obtuvo reconocimiento por su papel destacado en “Bad Boys” y posteriormente por su interpretación de Bob Morales en “La Bamba”. También ha aparecido en programas ganadores de premios Emmy como “Ozark”, “NYPD Blue”, “Curb Your Enthusiasm” y “Criminal Minds”, mostrando su versatilidad en el cine y la televisión.

Aguilar es una de las voces más influyentes de la música mexicana contemporánea: un puente entre la profunda tradición y la modernidad global. Ganador de varios premios Grammy y Grammy Latino, lleva adelante un legado familiar al tiempo que expande conscientemente el alcance emocional y simbólico del sonido mexicano en el escenario mundial. Su reciente álbum “Mi Suerte Es Ser Mexicano”, nominado este año al Grammy Latino, y el sencillo “Corrido de Juanito” reafirman su compromiso de toda la vida de contar historias que honren la herencia, la migración y la humanidad compartida que une a México y Estados Unidos.

Celebrada durante el Mes de la Herencia Hispana, la celebración del décimo aniversario reconoce cómo los latinos estadounidenses están impulsando el crecimiento económico y dando forma a políticas para fortalecer la prosperidad de la nación.

Como parte de la celebración, Mónica Lozano, cofundadora y presidenta de The LA Local, y Nathalie Rayes, ex embajadora de Estados Unidos en la República de Croacia, serán reconocidas con el premio Aspen Institute Changemakers por su destacado liderazgo. Ambos fueron una parte fundamental de la fundación y creación del Programa Latinos y Sociedad del Instituto Aspen.

La gala se produce al final de la Cumbre Latinos and Society Game Changers in Sports and Business del Aspen Institute, que reúne a más de 150 ejecutivos de alto nivel de negocios, deportes, medios y vida cívica para explorar cómo los deportes pueden impulsar la innovación, la creación de empleo y el crecimiento económico.

“Durante el Mes de la Herencia Hispana, Variedad y el Instituto Aspen destacan a los creadores de cambios y narradores latinos que celebran la excelencia e imaginan lo que es posible. Juntos, honramos las historias que cambian las narrativas e iluminan nuestra humanidad compartida”, dijo Domenika Lynch, directora ejecutiva del Programa Latinos y Sociedad del Aspen Institute.

Desde 2015, el Programa Latinos y Sociedad del Instituto Aspen ha trabajado para identificar y promover soluciones que amplíen las oportunidades para los latinos estadounidenses y fortalezcan el crecimiento y la resiliencia en beneficio de todos los estadounidenses.