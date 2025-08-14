Instale el cargador de cargador Atto 1, no se sorprenda de los costos adicionales

Yogyakarta, Viva – Tener un automóvil eléctrico no es solo una cuestión de comprar un vehículo, sino también preparar una infraestructura de carga en el hogar. Pt Byd Motor Indonesia afirmó que los consumidores deben comprender que la instalación de la pared cargador Tiene varios componentes de costo que se debe tener en cuenta.

Según el jefe de relaciones públicas de PR y del gobierno de PT Byd Motor Indonesia, Luther T. Panjaitan, hay al menos tres componentes principales que forman los costos totales de instalación. Primero, el cargador de dispositivo o dispositivo en sí. En segundo lugar, el costo de instalar el dispositivo. Tercero, instalaciones eléctricas, que pueden implicar trabajo adicional.

«Por ejemplo, para plantar cables, es necesario desmantelar o excavar. Todo está incluido en el componente de formación de precios», dijo a los periodistas en Yogyakarta, Java Central.

Dijo que el precio del dispositivo BYD Charger está actualmente en el rango de Rp8.5 millones. Sin embargo, este número es solo para el dispositivo. Costos de instalación, ajustar las instalaciones eléctricas, hasta que se calcule el trabajo adicional por separado de acuerdo con la condición de la casa de cada consumidor.

También sugirió que el propietario de BYD usara el cargador de pared que se vendió oficialmente en el concesionario. La razón por la que el dispositivo se ha garantizado la calidad, recibió una garantía oficial y el proveedor de BYD monitorea directamente la instalación.

«Sugerimos que el cargador que se adjunta a la unidad BYD es el genuino del concesionario. El objetivo es mantener la calidad, existen responsabilidades de garantía y supervisión durante la instalación», explicó.

Se les pide a los consumidores que coordinen directamente con PLN para asuntos para agregar energía o nueva instalación de medidores. Hay dos opciones que generalmente se ofrecen: aumentar la energía eléctrica en el hogar o hacer una nueva conexión.

Si desea ser práctico, BYD abre la opción de coordinación a través de un distribuidor oficial.

«Puede, solo transmitirlo al concesionario, más tarde el concesionario ayudará a comunicarse. Pero en realidad, es un trabajo diferente. Como dije anteriormente, la estructura de pago es diferente», dijo.