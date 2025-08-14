Instalar estacas en su propia tierra, dos personas fueron acusadas de fiscales

Yakarta, Viva – El Tribunal de Distrito Central de Yakarta celebró un juicio del caso de instalación del caso en tierra Mina de níquel en East Halmahera, North Maluku.

Después de que se leyó la acusación FiscalEl abogado de dos acusados, Otto Cornelis Kaligis, consideró que el caso estaba lleno de ingeniería. «Hay una mafia minera que juega. Le pido al juez que libere a mis dos clientes», dijo Otto en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta.

Dos acusados, Awwab Hafidz y Marsel Biaalembang, empleados de PT Wana Kencana Mineral o WKM, fueron acusados de fiscales en el informe de PT Position a la sede de la policía de Investigación Penal. Esta compañía afirma que la estaca está bloqueando el trabajo minería Están en East Halmahera.

De hecho, estacas, que son la base del informe y la acusación del fiscal en la región IUp Pt wkm en las aldeas de Tait y Sagea, el distrito de South Wasilo y North Weda, East Halmahera, Maluku Utatra. Para que sea la posición de PT la que lleva a cabo trabajos mineros ilegales en el área de IUP de otras compañías. Entonces, el tribunal que ocurrió porque había una ingeniería de casos. Otto consideró que había una mafia judicial que convirtió a dos de sus clientes en un acusado en Yakarta.

Según Otto, el aroma de la criminalización comenzó a oler ya que sus dos clientes fueron examinados por investigadores de la policía de investigación criminal. Dijo que dos de sus clientes fueron acusados de instalar participaciones en el área de IUP propiedad de su propia compañía, Pt. Wkm.

«El propósito de instalar estacas es asegurar su ubicación, desde el acaparamiento de tierras por posición de Pt., Que lleva a cabo la minería de níquel salvaje. Entonces, lo que debería criminalizarse y hacer que un sospechoso sea la posición de PT para llevar a cabo la minería de níquel salvaje, y no nuestro cliente», dijo Otto.

Como se sabe, Pt. Wana Kencana Mineral, es el propietario de la licencia comercial de níquel minero (IUP) en Taja y Sagea, el distrito de South Wasilo y North Weda, el Regency North Halmahera. Dos empleados de PT WKM fueron nombrados sospechosos basados en el informe del Director del Puesto de PT, Hari Aryanto Dharma Putra, a la Policía de Investigación Criminal.

Otto evaluó que las irregularidades con respecto a la ingeniería del caso ocurrieron ya que el investigador utilizó dos artículos diferentes durante la investigación y la investigación.

«En el proceso de investigación, nuestros dos clientes fueron acusados de violar el Artículo 162 de la Ley Mineral y de Minería del Carbón junto con el Artículo 50 Párrafo 3 y Carta K de la Ley Forestal, mientras que en el proceso de investigación, cambiando el artículo y acusado de violar el Artículo 162 de la Ley Mineral y Minera del Carbón en conjunción con el Artículo 50 Párrafo 2 de la Ley Forestry», explicó.

Otra irregularidad, dijo Otto, el presunto artículo es una violación del artículo 162 de la ley mineral y de minería de carbón junto con el Párrafo 2 del Artículo 50 de la Ley Forestal, pero las preguntas planteadas al sospechoso y los testigos, no son preguntas sobre las violaciones de estas disposiciones.

«Lo que se pregunta lo contrario se trata precisamente de las apuestas/cercas realizadas por nuestros clientes en el área de IUP de nuestro propio cliente, que según el investigador, la instalación de las apuestas, en el camino de registro que está realizando la posición de Pt.», Dijo.

Además de violar el área de IUP propiedad de otras compañías, la posición de PT en realidad también llevó a cabo la destrucción del bosque. «Debido al trabajo de posición de PT, no es abrir una carretera de transporte o tala. Sino dragar la tierra para que la tierra forestal se dañe», dijo Otto.

En la acusación leída por el fiscal en el Tribunal Central de Yakarta, el miércoles 13 de agosto de 2025, ambos fueron acusados en virtud del Artículo 162 en conjunto con el Artículo 70, Jo Artículo 86F Carta B, Jo Artículo 136 Párrafo (2) de la Ley Número 3 de 2020 Con respecto a las enmendaciones de la Ley 4 de 2009 de 2009 Mineral y Coal Mining por la Ley Número 6 de 2023 Conconociones de 2020 Conconitencias de la Ley 4 de la Ley de la Ley 4 de 2009. JO Artículo 50 Párrafo (2) Carta A de la ley Número 41 de 1999 Con respecto a la silvicultura modificada por la ley número 6 de 2023 sobre el establecimiento de la regulación gubernamental en lugar de la ley número 2 de 2022 como sustituto de la ley número 11 de 2020 sobre el trabajo cipta.