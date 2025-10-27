Instagram limitará el chat de los adolescentes con IA, los padres podrán monitorear los temas de conversación

VIVA – Instagram está preparando importantes medidas para reforzar la protección de los usuarios adolescentes. En un futuro próximo, la plataforma pertenecerá a Meta contará con una nueva función que permitirá a los padres bloquear o limitar las interacciones de sus hijos con los personajes AI en la aplicación.

Este paso es parte de los esfuerzos de Meta para responder a las preocupaciones del público sobre la influencia negativa de la inteligencia artificial (IA) en la salud mental de los adolescentes, especialmente después de la aparición de una serie de casos relacionados con el uso excesivo de chatbots de IA.

1. Los padres pueden limitar el acceso al chat de IA de Instagram

A través de la última actualización anunciada el viernes (25/10/2025), Meta explicó que esta función permitirá a los padres:

Acceso completamente deshabilitado para que los adolescentes hablen con personajes de IA en Instagram.

Bloquea ciertos personajes que se consideren inapropiados, por ejemplo personajes con temas maduros o sensibles.

Vea el tema de la conversación del niño con la IA, para que los padres puedan comprender el contexto de la interacción que ocurrió.

Esta función de seguimiento se está desarrollando actualmente y se espera que se lance a principios del próximo año. Meta dijo que se adoptó este enfoque para garantizar que la IA en su plataforma «no reemplace los roles sociales saludables» en la vida de los adolescentes.

2. Respuesta a la presión pública y legal

El movimiento de Meta no se produjo sin razón. La gigante tecnológica se enfrenta a una enorme presión del público, de las agencias de vigilancia y de los legisladores estadounidenses que acusan a las redes sociales de no proteger a los usuarios jóvenes.

En los últimos tiempos se han presentado numerosas demandas contra diversas plataformas de IA por su supuesta contribución a los casos de suicidio y trastornos mentales en adolescentes.

La aplicación Character.AI fue demandada porque supuestamente desempeñó un papel en casos de autolesiones y muertes de varios adolescentes.

OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, también fue demandado después de que su chatbot supuestamente contribuyera a la muerte de un adolescente de 16 años llamado Adam Raine.

Mientras tanto, un informe de investigación de The Wall Street Journal de abril de 2024 encontró que los metachatbots y la IA en otras plataformas aún podrían interactuar con cuentas de adolescentes en el contexto de conversaciones sexuales.

Esta condición refuerza el argumento de que la IA no supervisada puede plantear riesgos psicológicos graves, especialmente para los usuarios que aún se encuentran en la etapa de desarrollo emocional.