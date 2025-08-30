Instado a renunciar a su puesto, jefe de la policía nacional: ¡los soldados están listos en cualquier momento!

Yakarta, Viva – Jefe de la Policía Nacional de Indonesia, General Listyo sigit prabowo Hablando sobre la presión de renuncia de su posición. La presión fue expresada por varias masas que realizaron una manifestación hace algún tiempo.

Según Sigit, el cambio de posición es una prerrogativa del presidente indonesio Prabowo Subianto.

«Relacionado con el problema sobre Jefe de la policía nacionalEsa es la prerrogativa del presidente «, dijo Sigit a los periodistas en Bogor, West Java el sábado 30 de agosto de 2025.

Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

El general de cuatro estrellas también admitió que solo era un soldado y que estaba listo para ser ordenado en cualquier momento, incluidos los relacionados con posiciones

«Somos soldados en cualquier momento», dijo Sigit.

Se sabe que el conductor de Ojol llamado Affan Kurniawan, fue asesinado después de ser golpeado y luego aplastado por un auto Rantis Brote. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Sin embargo, el metro de Polda Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.

Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.