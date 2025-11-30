Inspiración sobre el coraje de dar un paso y crear

Jacarta – Universidad Satya Negara de Indonesia (LABIO) celebró su 29° Acto de Graduación el 29 de noviembre de 2025, el cual constituyó un momento especial para 301 egresados ​​de los programas de Licenciatura y Maestría.

Este año, USNI planteó un tema significativo, «Convertirse en la mejor versión de uno mismo, ser significativo y crear para el mundo», que cubrió toda la serie de eventos. Este momento fue aún más especial con la presencia de la actriz y activista social, cinta laura Kiehl, como orador de graduación, marcó su debut hablando en un foro de graduación universitaria.

Cinta Laura: La vida siempre da dos opciones, hundirse o nadar

En su inspirador discurso, Cinta Laura transmitió un profundo mensaje sobre la valentía para afrontar las incertidumbres de la vida.

«Muchas veces tenemos miedo de cosas que aún no han sucedido y dudamos en tomar decisiones. De hecho, la vida siempre nos da dos opciones: hundirnos o nadar. Pase lo que pase y donde nos lleve la corriente, elijamos seguir nadando porque con eso definitivamente seguiremos progresando», dijo Cinta.

Cinta invita a los egresados ​​a no quedarse estancados en su zona de confort, sino a atreverse a correr riesgos desde pequeños.

«Mientras eres joven, tomas más riesgos, ya sea iniciar un negocio o trabajar en una empresa, todo está bien. No podemos ser buenos líderes sin sentirnos nunca guiados», afirmó.

También enfatizó que muchas veces el éxito nace de un proceso lleno de presiones y desafíos.

«El equilibrio entre la vida personal y laboral no siempre es 50:50, especialmente cuando somos jóvenes. A veces necesitamos hacer sacrificios para lograr nuestras metas. Ese proceso es lo que nos hace adaptables, creativos y capaces de encontrar soluciones a los desafíos de la vida».

La presencia de Cinta Laura no sólo aumenta la emoción del evento, sino que también brinda un fuerte toque de inspiración para los graduados que se están preparando para ingresar a una nueva etapa de la vida.

Canciller del USNI: La graduación no es el final, sino el comienzo de las pruebas de la vida

El rector de la USNI, Dr. Sihar PH Sitorus, BSBA, MBA, enfatizó que el tema de graduación de este año no son solo palabras de motivación, sino una invitación moral para los graduados.

Rector USNI, Dr. Sihar PH Sitorus, BSBA, MBA

«Significativo significa brindar beneficios a muchas partes, y crear trabajo es una forma de convertir el conocimiento en soluciones, innovación y contribuciones reales», afirmó.