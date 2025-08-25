Inspector General SUYUDI Hablando de oportunidades de vape para las prohibidas en Indonesia

Yakarta, Viva – la cabeza del cuerpo Narcóticos Inspector General de Policía Nacional (BNN) SUYUDI ARIO SETO habla sobre oportunidades para la prohibición de uso cigarrillo eléctrico o vape en Indonesia. La política siguió a Singapur, que ya había prohibido el uso de vape en su país.

Leer también: Perfil del Inspector General de Policía Suyudi Ario Seto, ex jefe de policía regional de Banten es ahora el jefe de BNN



«Esto ciertamente será parte de nuestra profundización, por supuesto, debemos sentarnos juntos primero y esperaremos con ansias», dijo Suyudi a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: El presidente Prabowo inauguró oficialmente el inspector general Suyudi para ser el jefe de BNN



Por otro lado, admitió que había varios vapos utilizados como medio para la distribución de drogas. Sin embargo, este fenómeno no puede ser directamente la base de la prohibición de vape.

«Existe la posibilidad de que deba haberlo. Pero tenemos que ver los datos reales. Dame la oportunidad de explorar esto más tarde», explicó Syudi.

Leer también: BNN confiscó 1.800 unidades de vape que contienen sustancias adictivas



Suyudi se compromete a tomar medidas enérgicas contra el abuso de narcóticos en el país y continúa declarando la guerra para narcóticos para la humanidad.

«Lo que está claro es que debemos actuar decisivamente. Guerra contra las drogas para la humanidad, somos una guerra contra las drogas para la humanidad», agregó.

Para obtener información, el gobierno de Singapur anunció una actitud más dura hacia los cigarrillos eléctricos (VAPE), con la amenaza de sentencia de prisión y severas multas por infractores. Este paso marca el cambio de regulaciones de solo violaciones menores se convierte en un problema grave que se trata como un caso de narcóticos.

«Hasta ahora tratamos el vape como los cigarrillos: la agricultura es solo una multa. Pero eso ya no es suficiente. Lo trataremos como un problema de drogas e impondremos una sentencia mucho más pesada», dijo el primer ministro Lawrence Wong en su discurso nacional, el martes 19 de agosto de 2025, fue citado por Bloomberg.



Varias formas de cigarrillos eléctricos o vape.

Esta nueva política está motivada por el aumento de la conciencia pública relacionada con los riesgos de la salud y los impactos ambientales del uso del vape.

Mientras tanto, hace algún tiempo, BNN tomó 1.800 unidades de vape que estaban listas para ser inyectadas sustancia Ketamina adictiva y etomidato. El vape fue enviado a través de la oficina de correos y se evitó con éxito antes de que circulara ampliamente.

«No es demasiado, solo 1.800 vape, pero para mí significa que 1.800 personas pueden verse afectadas», dijo ex Cabeza de BNNMarthinus Hukom.

La investigación adicional de la entrega de vape conduce al descubrimiento del laboratorio Klandestin, que se cree que es un lugar para la producción o modificación del vape con sustancias psicotrópicas. Este hallazgo fortalece la supuesta existencia de una red de producción ilegal organizada.

En Indonesia, la ketamina y el etomidato no se han clasificado como narcóticos, sino que se incluyen en el grupo psicotrópico. Su efecto sobre la conciencia y el sistema nervioso hace que esta sustancia sea muy arriesgada si se usa mal, especialmente a través de medios como el vape que es difícil de detectar.