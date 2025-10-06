Inspección del Banco Mandiri sobre la colocación de fondos de RP. 55 billones, Purbaya: están mejor preparados

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, lo hizo Sidak a la oficina de PT Banco Mandiri (Persero) TBK, después de la semana pasada, la inspección similar también se llevó a cabo en PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK alias Bni.

A través de las cargas en la cuenta Tiktok @Purbayayudhis el lunes 6 de octubre de 2025, admitió que esta inspección era monitorear la ubicación fondos del gobierno por valor de 55 billones de RP en Bank Mandiri.

«La discusión es interesante. Están mejor preparados que BNI porque tal vez está buscando filtraciones y luego se preparan», dijo Purbaya, según lo citado de la cuenta Tiktok @Purbayayudhis, lunes 6 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : KRIS – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

El Ministro de Finanzas aseguró que el Banco Mandiri hubiera logrado absorber el 70 por ciento de los fondos del gobierno, a través de la distribución crédito el sector productivo. Purbaya incluso sugirió que su partido aumentaría la colocación de fondos del gobierno en Bank Mandiri.

«Soy un monitor del dinero que les damos, el 70 por ciento ha sido absorbido, ha sido canalizado. Tal vez pregunten nuevamente si puede haber adiciones que se pueden distribuir a otros sectores, tal vez a la propiedad y la automoción», dijo Purbaya.

También admitió que todavía era optimista de que la colocación de fondos de Rp 200 billones a bancos de Himbara desde el 12 de septiembre de 2025 podría tener un impacto positivo en la economía nacional.

«Así que vemos que el crédito también crece desde el 8 por ciento, ahora es casi el 11 por ciento, aún no 1 mes completo correcto», dijo Purbaya.

«Así que esta es una señal positiva. Es decir, sobre mi estímulo caminará en la economía. Así que soy positivo para el trimestre IV (2025) La economía crecerá por encima del 5,5 por ciento», dijo.

Para obtener información, en la carga en la misma cuenta, se ve que la visita de Purbaya a la oficina del Banco Mandiri también estuvo acompañada por el Director de Inversiones (CIO) y Antara Indonesia, Pandu Sjahrir.