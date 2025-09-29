Inspección de la sede de BNI, Purbaya afirmó que quería unirse a la reunión

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Visited sede PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Alias Bni el lunes 29 de septiembre de 2025. La llegada de Purbaya ocurrió juntos reunión que está siendo retenido por el Junta Directiva Bni en la oficina central.

«Este Sidak Para BNI, queremos ver cómo funcionan «, dijo Purbaya en un video del Ministerio Interno de Finanzas, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Presente con un típico uniforme de camisa blanca del Ministerio de Finanzas y acompañado por una serie de personal, Purbaya inmediatamente caminó hacia el ascensor cuando llegó a la sede de BNI.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa en el complejo del Palacio Presidencial

«Quiero participar en la reunión con los directores si hay una reunión. No sé si puedes ingresar o no», dijo Purbaya.

Cuando llegó al último piso, Purbaya inmediatamente ingresó a la sala de reuniones que fue cumplida por la junta directiva de BNI, incluida la presidenta directora de BNI, el putrama Wahju Setyawan al subdirector de BNI, Alexandra Askandar.

Sin embargo, aún no se conoce con certeza el propósito y el propósito de la llegada de Purbaya a la oficina central de BNI.

Anteriormente, Purbaya enfatizó que la política de los bancos de Himbara que elevaba la tasa de depósito de divisas en dólares estadounidenses al 4 por ciento, que se planeaba entrar en vigencia a partir de noviembre de 2025, no era una orden o dirección del Ministerio de Finanzas y el Comité de Estabilidad del Sistema Financiero (KSSK).

Hizo hincapié en que, debido a que se consideró que la política había proporcionado un mal sentimiento en los mercados financieros, causando presión al tipo de cambio rupia contra el dólar estadounidense.

«La gente me acusa de la política del Ministro de Finanzas, dictando que la banca para aumentar el interés de depósito del 4 por ciento en dólares», dijo Purbaya en una conferencia de medios en su oficina, Yakarta, el viernes 26 de septiembre de 2025.

«Nunca he ordenado a entre o entre los bancos que recauden intereses de depósito como ese. Por lo tanto, no existe tal política», dijo.