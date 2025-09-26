Insomnio Tasya Farasya se recuperó por completo después del divorcio de su esposo

VIVA – Las últimas noticias del Reino de Celebrity provienen de influenciadores de belleza famosos, Tasya farasyaque actualmente están experimentando un proceso de divorcio con su esposo, Ahmad assegaf. En medio de un cálido tema relacionado con la demanda de divorcio que presentó, Tasya en realidad compartió noticias muy positivas sobre su estado de salud. Insomnio Ahora se afirma que el severo que ha sufrido durante mucho tiempo se ha recuperado por completo.

Tasya transmitió este anuncio alentador a través de la función de preguntas y respuestas en la historia de Instagram, que luego fue replanteada por la cuenta de chismes @exclusivetimartis.

«Hermana, ¿cómo está el desarrollo del insomnio? ¿Ahora está curado?» Preguntó un internautor.

Tasya respondió a la gratitud de que su insomnio estaba completamente recuperado y podía dormir normalmente nuevamente.

«Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, ha sido completamente recuperada», escribió.

Esta confesión de repente atrajo la atención del público, considerando que anteriormente Tasya le había dicho abiertamente a su lucha contra el insomnio agudo. Los resultados de los exámenes de las olas cerebrales (EEG) en ese momento mostraron que sus patrones de sueño estaban dominados por ondas beta y altas beta, una indicación de que su mente siempre era activa y difícil de lograr la calma. Informó que solo podía dormir durante aproximadamente 4 a 5 horas por noche con una fase de sueño profunda muy mínima.

Esta condición incluso tuvo un grave impacto en los parámetros fisiológicos de su cuerpo. Se ha informado que la saturación de oxígeno de Tasya se desplomó hasta un 88 por ciento durante el sueño, mientras que sus latidos del corazón saltó a 114, mucho más allá del límite normal.

Para superar este problema, tuvo la oportunidad de someterse a una terapia intensiva para el sueño. Sin embargo, ahora, junto con el comienzo de los pasos legales para poner fin a su matrimonio, la condición del insomnio tasya farasya desaparece por completo.

La noticia de la recuperación de Tasya coincidió con el proceso de divorcio que estaba rodando en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Tasya Farasya registró oficialmente una demanda de divorcio contra Ahmad Assegaf el 12 de septiembre de 2025.

La sesión inaugural con una agenda de mediación se celebró el 24 de septiembre de 2025, pero según los informes terminó con un callejón sin salida sin un acuerdo pacífico. El proceso de divorcio de las parejas que se sabe que son armoniosas a los ojos del público está en un destacado destacado debido a las serias acusaciones detrás de su grieta doméstica.

Basado en la declaración del abogado de Tasya, Sangu Rragahdo, el principal problema del divorcio no se trata solo de disputas ordinarias, sino que se basa en la pérdida de confianza provocada por el presunto malversación de fondos de la compañía de Tasya llevados a cabo por Ahmad Assegaf, que luego se desempeñaba como oficial financiero (CFO).

Además, también se reveló que durante el matrimonio, Tasya afirmó que nunca había recibido una vida física o mental adecuada. De hecho, en su demanda, Tasya Farasya solo exigió un valor de Rp100 para sus hijos como símbolo de decepción por la falta de vida hasta ahora.