Insidores aturdidos por los fichajes de Kings de Cody Ceci y Brian Dumoulin

Cuando Vladislav Gavrikov partió para el Rangers de Nueva York el 1 de julio, firmando un Siete años y $ 49 millones, Dejó un agujero en el Kings de Los Ángeles defensa.

El equipo respondió rápidamente. El mismo día, los reyes anunciaron que Cody Ceci había firmó un contrato de cuatro años por un valor de $ 18 millones (con un promedio de $ 4.5 millones anuales), seguido minutos después por noticias de que Brian Dumoulin también se había unido al equipo en una oferta de tres años y $ 12 millones ($ 4 millones AAV).

Desafortunadamente, tomar decisiones comerciales rápidas no siempre resulta en decisiones que sean beneficiosas para el negocio.

Análisis de informes del blanqueador RiPs Rips Contracts para Cody Ceci y Brian Dumoulin

El jueves, informa Bleacher Presentó una lista de «los peores fichajes de agencia libre de 2025 NHL hasta ahora». Para disgusto de los fanáticos de los Kings, las dos adquisiciones de verano de sus equipos llegaron al top 10: Dumoulin en el número 8, Ceci en el número 1, señalando una reacción analítica temprana de los acuerdos.

Ceci31, trae tamaño y experiencia, pero su historial aumenta las banderas de precaución. Terminó la temporada pasada con un diferencial de –55 goles esperados y se clasificó cerca del fondo de los defensores de la NHL en esa métrica.

En Dallas, estaba fuertemente protegido, a menudo emparejado con Esa Lindell, e incluso entonces su emparejamiento terminó entre los peores de la liga por los goles esperados. La crítica de Bleacher Report fue contundente, diciendo: «Darle un contrato de cuatro años, dado su historial y cómo ha funcionado, es impresionante».

Mientras tanto, el hombre de 33 años DumoulinaUn dos veces campeón de la Copa Stanley con Pittsburgh, llega con una reputación de un juego estable, pero limitado. Los analistas describen su firma no como un salto hacia adelante, sino como un respaldo seguro, un ascenso de piso, no como constructor de techo, especialmente en una liga que premia la velocidad y la movilidad sobre la arena veterana.

El momento y la naturaleza de los dos fichajes solo profundizan el escrutinio. En un artículo de informe de blanqueador separadoanalizando el Ganadores y perdedores De la temporada baja, Sara Civian escribió: «El análisis lo expresó,» perder a Vladislav Gavrikov en la línea azul iba a aguantar sin importar qué, pero seguirlo con estos movimientos degrada significativamente la defensa sin razón «.

Jesse Courville-Lynch of the Hockey News fue Abajo en la firma de CECIExplotando la habilidad defensiva de Ceci como «horrible», al tiempo que sugiere que tampoco ofrece ninguna ventaja ofensiva.

«No fue una gran firma, considerando cuántos equipos alrededor de la NHL aparentemente evitaban traerlo», escribió Courville-Lynch.

La versión de Brandon Croce del contrato de Dumoulin para El blog de Fansided «Rink Royalty» No fue tan duro, señalando que Dumoulin tenía un Corsi respetable para el porcentaje (CF%), mientras que con los New Jersey Devils la temporada pasada. Sin embargo, al señalar que Dumoulin cumple 34 años a principios de septiembre, Croce cuestionó la sabiduría de darle un contrato de tres años.

«Incluso en este punto, el contrato parece un poco de pago excesivo, por lo que es difícil imaginar que mejore al final a medida que Dumoulin envejece y luego en su carrera», escribió.

La crítica de los acuerdos para Cody Ceci y Brian Dumoulin proviene de todos los rincones

Los críticos no solo cuestionan el rendimiento de los jugadores, advierten que estos contratos podrían unir las manos de los Kings. Los grandes acuerdos a largo plazo para los defensores mayores podrían limitar la capacidad del equipo para perseguir el talento emergente como Bowen Byram, un joven prometedor joven de la alineación azul en el radar de Los Ángeles.

Lo que se lanzó internamente como control rápido de daños después de la salida de Gavrikov ahora se lee como una historia de advertencia de principios de temporada. Los Kings reemplazaron a un incondicional defensivo con dos veteranos cuyos mejores años pueden estar detrás de ellos, y cuyos contratos no tienen un precio de ganancia.

Si LA Revs regresa a la medianoche y hace un fuerte impulso de playoffs, esto aún puede promocionarse como un refuerzo necesario. Pero si la Línea Azul se tambalea, estos movimientos, sus ramificaciones presupuestarias y su aparente falta de visión, rápidamente pueden definir por qué los reyes no podrían salir de su propio camino.