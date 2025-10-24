Insiders rechazan el intercambio entre NYJ y los Browns por Shedeur Sanders

Con el 2025 Jets de Nueva York La temporada se descarriló, un fan arrojó una idea descabellada a una bolsa de correo.

En “Jets Final Drive” un fanático preguntó si los Jets podrían llegar a un acuerdo con el marrones de cleveland para novato Shedeur Sanders antes de la fecha límite del martes 4 de noviembre.

«¿Crees que los Jets pueden cambiar una selección de cuarta ronda por Shedeur Sanders para ver qué tiene el resto de la temporada?» preguntó el aficionado.

«Dios, no. No hagas eso. Sería un desastre». NFL El informante Connor Hughes de SNY respondió sin rodeos.

«Bueno, él dijo ‘¿pueden?’ y sí pueden, pero no, no lo harán», dijo Zack Rosenblatt de The Athletic.

Insider profundiza en la posibilidad comercial de Sanders-Jets y por qué no tiene sentido

En «Bolsa de correo de Jets» Una vez más se le preguntó a Hughes sobre la posibilidad de que los Jets envíen una selección de quinta ronda a los Browns a cambio de Sanders.

«Dios, estamos en tiempos oscuros. Los Jets tuvieron la oportunidad de seleccionar a Shedeur Sanders con una selección de quinta ronda o con cualquier otra selección durante el draft de la NFL. No lo hicieron. Entre las razones por las que no eligieron seleccionar a Shedeur Sanders, y muchas otras personas optaron por no seleccionarlo, porque hay muchas cosas que conlleva seleccionar a Shedeur Sanders. Eso es simplemente un hecho. Hay atención con él, hay noticias con él y también hay preocupaciones con su juego. estilo”, explicó Hughes.

“Él retiene la pelota para siempre, recibe muchos golpes, tiene que estar en una ofensiva de estilo profesional con una buena situación a su alrededor. [and] le gusta retroceder cuando llega la presión, lo que lleva a jugadas más negativas. Entiendo que hay interés e intriga en él por su apellido y lo que hizo en Colorado. Probablemente fue un tipo que cayó en el draft por alguna razón. Desconectó a mucha gente durante el proceso previo al borrador”, dijo Hughes.

Entrenador en jefe Aaron Glenn explicado durante temporada baja que no quería un mariscal de campo famoso.

«Con Shedeur, hay una celebridad que viene con él. Con Shedeur, hay una, y luego la 52 que viene con él, justificada o no. Simplemente no es un partido hecho en el cielo con los Jets en ninguna forma. Es por eso que lo evitaron durante el draft de la NFL y por qué no iban a aceptarlo. Es por eso que no los veo intercambiando nada con los Browns para conseguirlo», explicó Hughes.

Los fanáticos de los Jets están perdiendo fe/interés en el plan QB para 2025

El equipo no ha anunciado nada oficialmente, pero Rich Cimini de ESPN informó que el equipo se inclina por iniciar Tyrod Taylor.

Eso significa Justin campos sería enviado al banquillo.

Taylor tiene 36 años. el esta en el último año de su contrato con los Jets. Está previsto que se convierta en agente libre sin restricciones en 2026.

Para bien o para mal, ya sabes qué es Taylor. Ciertamente no es la respuesta de mariscal de campo a largo plazo del equipo, por lo que la mayoría de los fanáticos no quieren verlo durante los próximos 10 juegos.

Los Jets se subieron al tren Fields. Era un billete de lotería de 26 años que podía funcionar o fracasar. Parece que hemos llegado a la última etapa de esas posibilidades.