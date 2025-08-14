Insider vincula a Oilers con el comercio de un portero joven para agregar más profundidad

El Edmonton Oilers Parece listo para traer de vuelta el tándem del portero de Stuart Skinner y Calvin Pickard, a pesar de muchos rumores de que el equipo cambiará.

Sin embargo, Edmonton aún podría buscar agregar un portero al final del campamento de entrenamiento cuando algunos porteros golpean el cable de exención. Sin embargo, NHL Insider Allan Mitchell de los impulsos de atletismo Edmonton adquirirá a Michael DiPietro de la Boston Bruins.

«Los Oilers necesitan una solución de portero, y DiPietro es parte de un grupo de porteros de tres puntas que se dirige al campo de entrenamiento de Boston», escribió Mitchell. “Jeremy Swayman (58 juegos) y Joonas Korpisalo (27 juegos) lucharon frente a una defensa inusualmente porosa de Bruins en 2024-25, pero se espera que regresen a la próxima temporada.

«DiPietro ha jugado solo tres juegos de la NHL en su carrera, y ninguno desde 2021-22. Sería una opción de campana distante, salvo por dos temporadas de AHL fuertes con los Bruins Providence», agregó Mitchell. «El año pasado, su porcentaje de ahorro de .927 en 50 juegos AHL ocupó el número 2 en la liga. Si golpea las exenciones, es probable que DiPietro se reclame antes del turno de Edmonton, por lo que es probable que un intercambio sea necesario. Ese acuerdo, si llegue, podría ocurrir al final del campamento de entrenamiento».

Con los Bruins con Jeremy Swayman y Joonas Korpisalo, DiPietro no tiene un camino hacia el tiempo de juego, por lo que Boston podría cambiarlo. Si realmente está disponible, sería una gran opción para los Oilers.

Dipietro firmó un acuerdo de dos años y $ 1.625 millones Con los Bruins esta temporada baja. Ha aparecido en 3 juegos de la NHL.

Bruins GM explica la firma de DiPietro

A pesar de que Boston tenía a Swayman y Korpisalo bajo contrato, Boston firmó a DiPietro para un acuerdo de dos años en esta temporada baja.

El jugador de 26 años agrega alguna profundidad de portero, pero competirá por un trabajo de copia de seguridad. Sin embargo, el GM de Bruins, Don Sweeney, dice que DiPietro vale el riesgo.

«Hemos repasado eso como personal y acordamos que cuando un jugador juega lo suficientemente bien, merece la red independientemente de quién sea», Sweeney dijo el 1 de julio. «En el caso de Michael, tuvo un año tremendo y era el portero de AHL del año. Sentimos que todavía era lo suficientemente joven, también hay un potencial de crecimiento en Michael. Si Michael viene y empuja, tal vez hace que la decisión sea aún más difícil para todos nosotros internamente. Pero eso es lo que estamos conduciendo. Debería ser incómodo. Nos perdimos por un margen amplio».

DiPietro fue seleccionado 64º en general en 2017 por el Vancouver Canucks.

Oilers que miran las actualizaciones de los porteros

Edmonton ha llegado a las finales de la Copa Stanley en años consecutivos, a pesar de un juego de porteros inferiores.

Con eso, el gerente general de Oilers, Stan Bowman, ha dicho que analizará hacer un cambio en el portero esta temporada baja y en el campamento de entrenamiento.

«Parte de la evaluación son los tipos que tenemos, y si tiene más sentido mantener este grupo, eso es ciertamente una posibilidad. Así que no lo sé», Bowman dicho. «No estamos en el punto en que estamos diciendo que definitivamente estamos trayendo nuevos porteros».

Los Oilers firmaron a Matt Tomkins para ser el tercer portero y jugar en el AHL. Pero, Edmonton aún podría buscar agregar otro portero de la NHL.