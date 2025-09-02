Insider Sparks Jets-Raiders Jakobi Meyers Rumores comerciales

El Jets de Nueva York Podría tener otro chapoteo en ellos.

ESPN Rich Cemini provocó algunos rumores comerciales con sus comentarios sobre Las Vegas Raiders receptor ancho Meyersdiciendo que es un «nombre para mirar».

«Un receptor que podría estar disponible es Jakobi Meyers, quien, según los informes, quiere que los Raiders de Las Vegas lo intercambien. El coordinador del juego de los Jets, Scott Turner, un asistente de los Raiders, las dos temporadas anteriores, habló brillantemente de Meyers en diciembre pasado:» Le digo a la gente todo el tiempo, es uno de mis jugadores favoritos que entrenó en alguna vez «».

Rich Cimini de ESPN dijo #RAINERS WR Jakobi Meyers es un «nombre para ver» para el #Chorros. 👀 Solicitó un intercambio esta temporada baja. «El coordinador del juego de Jets, Scott Turner, asistente de los Raiders, las dos temporadas anteriores, habló brillantemente de Meyers en diciembre pasado: ‘Le digo a la gente todo … pic.twitter.com/roug8w43um – Paul Andrew Esden Jr (@boygreen25) 31 de agosto de 2025

Los expertos continúan conectando los puntos de los Jets-Raiders en un posible comercio de Meyers

Insider de la NFL Dianna Russini de la atlética revelado anteriormente Esta temporada baja de que los Jets habían estado explorando el mercado comercial veterano para un receptor abierto.

Meyers solicitó un intercambio de los Raiders antes de la temporada 2025 debido a una disputa por contrato. Cuando esa solicitud comercial se hizo pública, Russini mencionados los jets En respuesta a esos rumores como equipo que continúa recorriendo el mercado comercial.

Precio comercial revelado si los Raiders se ocupan de Meyers

En «Jets Final Drive»El informante de la NFL Connor Hughes de Sny reveló lo que él cree que será el paquete comercial requerido para adquirir Meyers.

«Meyers es un muy buen jugador. No creo que sea barato. Así que si vas a cambiar por él, probablemente estés buscando separarse con una selección de segunda ronda», explicó Hughes.

«Jakobi es realmente interesante para mí. Si es una selección de segunda ronda, entonces no creo que puedas justificar eso», dijo Zack Rosenblatt, del atlético, en «Jets Final Drive». «Él es muy productivo, y creo que encajaría muy bien con Garrett [Wilson]. Sería un chico seguro en esta ofensiva «.

Rosenblatt especuló que el valor comercial de Meyers podría ser una selección de segunda o tercera ronda.

Probablemente demandas de contrato reveladas para Meyers

Meyers sale de un temporada de carrera con 87 recepciones para 1.027 yardas de recepción y cuatro touchdowns.

Se debe un salario base de $ 10.5 millones en 2025. Ese es el último año de su $ 33 millones contrato.

«No creo que va a costar $ 30 millones por año, pero si tiene que cambiar y pagarle $ 20 millones por año. Eso sería $ 50 millones por año [total] a dos receptores anchos ”, dijo Rosenblatt.

Ese salario anual lo ubicaría con el número 24 entre los receptores abiertos mejor pagados en el fútbol, ​​por Sobre la gorra.

Anteriormente esta temporada baja, los Jets extendieron a Garrett Wilson en un acuerdo récord. Ese salario anual de $ 32.5 millones es el quinto más alto en la posición WR, por OTC.

Cinco equipos en la NFL pagan múltiples receptores anchos al menos $ 20 millones por temporada. Esos equipos incluyen: el Filadelfia Eagles, Bengals de Cincinnati, Miami Dolphins, Comandantes de Washingtony el Tampa Bay Buccaneers.