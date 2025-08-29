Insider revela lo que revivió la carrera del lanzador con los Medias Rojas

Getty

El Medias Rojas de Boston esperaba estabilidad cuando firmaron Aroldis Chapman el invierno pasado. Lo que obtuvieron fue algo más cercano a un milagro. A los 37 años, Chapman está en medio de una de las mejores temporadas de su carrera, y según Insider MLB Buster OlneyTodo comenzó con un cambio sutil pero transformador en el entrenamiento de primavera.

Cómo Connor Wong provocó un cambio

Durante la mayor parte de su carrera, el plan de juego de Chapman fue simple: lanza su bola rápida de triple dígito y se atreve a los bateadores a ponerse al día. Eso funcionó durante años, pero los problemas de comando a menudo lo dejaban vulnerable, particularmente en momentos de alta apalificación. Como Olney explicó en su Podcast ESPNTodo cambió cuando el receptor Connor Wong llamado una «bola rápida interior» a través de Pitchcom durante un juego de primavera.

En lugar de disparar calor sobre el plato, Chapman de repente tenía un objetivo específico. Ese ligero ajuste creó una nueva forma de pensar. Wong y Jason Varitek, Entrenador de planificación de juegos de Bostonlo ayudó a construir en el momento. «Aim Small, Miss Small» se convirtió en el nuevo mantra. Por primera vez en su larga carrera, Chapman comenzó a detectar constantemente su bola rápida en lugar de simplemente lanzarla.

Los resultados han sido asombroso. Su época se encuentra en una carrera-baja 1.04. No ha permitido un éxito desde el 23 de julio, un lapso de 14 apariciones. Y los oponentes están bateando .000 contra él este mes. Eso no es un error tipográfico.

Desde la firma arriesgada hasta el dominante más cercano

Cuando los Medias Rojas le dieron a Chapman un año, $ 10.75 millones de ofertas En diciembre de 2024, levantó muchas cejas. Estaba saliendo de un tramo inconsistente con los Yankees, Reales, Rangers y Pirates. Los escépticos cuestionaron si sus cosas de alto octanaje aún podrían traducirse a su edad. En cambio, Boston ha conseguido uno de los relevistas más dominantes de la liga.

A través de 11 salidas en agostoChapman ha recolectado siete salvamentos mientras ponchaba a 12 bateadores en 10 entradas. Sus 26 salvamentos ocupar el séptimo lugar en MLBY rápidamente ha convertido lo que parecía un parche a corto plazo en una fuerza para el bullpen de Alex Cora.

Los Medias Rojas han sido criticadas por la inestabilidad del bullpen. El resurgimiento de Chapman ha volteado esa narración y le ha dado a Boston un ancla confiable de la novena entrada. Su enfoque redefinido, alimentado por la verbalización de lugares de lanzamiento a través de Pitchcom, se ha convertido en el secreto detrás de su dominio de la carrera por última hora.

El avivamiento de Chapman no es solo una victoria para los Medias Rojas esta temporada. También lo pone en línea para un gran día de pago más. Si permanece saludable y continúa dominando, Chapman podría estar entre los relevistas más codiciados en el mercado de agentes libres este invierno.

Por ahora, Boston está cosechando los beneficios. El equipo tiene un veterano más cercano que no solo ha redescubierto su bola rápida, sino que ha reinventado cómo piensa en eso. Lo que comenzó como un pequeño experimento de entrenamiento de primavera se ha convertido en una de las principales razones por las que los Medias Rojas permanecen firmemente en la carrera de playoffs.

Es raro que un lanzador evolucione tan tarde en su carrera. Pero Chapman ha demostrado que todo lo que se necesita es el ajuste adecuado, y las personas adecuadas a su alrededor, para volver el reloj y dominar nuevamente.