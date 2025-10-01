Insider revela la verdad sobre Packers WR Romeo Doubs Rumores comerciales

El Packers de Green Bay han tenido un Interesante comienzo de la campaña 2025. Después de parecer el mejor equipo de la liga durante dos semanas, han perdido ante el Cleveland Browns y atado el Dallas Cowboys en sus últimos dos juegos. Si bien tienen una semana de descanso en la semana 5, está claro que este equipo podría usar una victoria cuando finalmente vuelve a la acción en la Semana 6.

Las lesiones ciertamente no han ayudado, pero la ofensiva se ha beneficiado enormemente de un aumento en la producción de receptor ancho Romeo Doubsquien esencialmente se ha convertido en el objetivo principal de Jordan Love en el juego aéreo últimamente. Los rumores comerciales han seguido girando alrededor de Doubs en medio de su reciente racha caliente, pero recientemente fueron derribados por NFL Insider Jeremy Fowler.

Romeo Doubs rumores comerciales se pone a descansar

El Empacadores últimamente han sido cortos en el receptor abierto, ya que Christian Watson todavía se está recuperando de un ACL desgarrado que sufrió la temporada pasada, mientras que Jayden Reed está en la reserva lesionada después de sufrir una clavícula rota y una fractura de Jones en el pie. Eso ha forzado a Doubs, el novato de primera ronda Matthew Golden y Dontayvion mechan en roles más grandes en la ofensiva.

Sin embargo, ha sido Doubs quien se ha convertido en el objetivo favorito de Love. En la semana 4, Doubs atrapó seis pases para 58 yardas y tres touchdowns, y aunque el amor extiende la pelota un poco, cuando el empuje se empuja, se verá en el camino de Doubs, lo que podría continuar incluso cuando Reed y Watson se sientan sanos.

Dado cuántos receptores anchos Empacadores tener a su disposición, y el hecho de que Doubs fue suspendido por el equipo la temporada pasada, los rumores comerciales lo han girado durante el año pasado más o menos. Sin embargo, dado el gran papel que Doubs ha tenido que asumir últimamente y lo productivo que ha sido, Fowler derribó la noción Esa bahía verde todavía está buscando cambiarlo.

«Los rumores comerciales que rodean a Doubs, que tiene cuatro touchdowns en cuatro juegos, nunca tuvieron mucho sentido», escribió Fowler para ESPN. «Esa conversación fue comprensible la temporada pasada, cuando el equipo suspendió a Doubs por un juego por prácticas perdidas por razones personales. Pero el Empacadores No he mostrado interés en intercambiarlo, y mi sentido es que tienen más interés en extenderlo potencialmente.

Packers que buscan volver a la columna de ganar en la Semana 5

No hay duda de que Green Bay tendrá una gran cantidad de riquezas en el receptor abierto cuando Watson y Reed se sientan saludables, pero por el momento, todo es manos en esta posición para el Empacadores. Doubs ha tenido su parte justa de luchas con GB, pero con su rendimiento alcanzando nuevas alturas, el equipo parece más interesado en entregarle una extensión de contrato que tratarlo a otro equipo.

Con eso en mente, DoUBS parece continuar asumiendo una gran carga en la ofensiva para que Green Bay avance. Después de un par de resultados de la cabeza, el EmpacadoresLa semana de adiós ha llegado en un gran momento, ya que disfrutarán de un tiempo de inactividad antes de volver al campo. Una vez que regresen, se enfrentarán al Bengals de Cincinnati En la semana 6, y si no pueden ganar ese juego, es seguro decir que podrían estar en serios problemas para avanzar.