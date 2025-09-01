Insider revela la ‘clave de una carrera profunda’ de los comandantes en la temporada de 2025

El Los comandantes de Washington fueron tan agresivos Como cualquier equipo en el fútbol en la temporada baja.

De los intercambios de éxito de taquilla a fichajes salpicadosEl gerente general Adam Peters y el entrenador en jefe Dan Quinn dejaron en claro que no están interesados ​​en jugar lentamente una reconstrucción. Después de que Jayden Daniels llevó al equipo a un récord de 12-5 y una aparición en el juego de campeonato de la NFC como novato, Washington decidió que era el momento ahora.

«La defensa puede tener la clave de una carrera profunda», escribió Nicki Jhabvala del atletismo. «Lattimore ha vuelto a la salud plena después de lidiar con una lesión en los isquiotibiales el año pasado y se une al novato Trey Amos en el esquinero. Junto con un fuerte cuerpo de seguridad y una línea defensiva más grande, la unidad finalmente puede ser una red de seguridad en lugar de una responsabilidad. Pero el futuro de Washington, en 2025 y más allá, comienza y termina con Daniels».

Movimientos de titulares?

Trayendo al tackle izquierdo Laremy Tunsil, uno de los principales protectores de pase de la liga y el versátil recubrimiento Deebo Samuel para darle a Daniels otro arma probada. Esos dos acuerdos solo indican cuánto cree Washington en su mariscal de campo de segundo año.

Agregue al liniero defensivo Javon Kinlaw, el tackle novato Josh Conerly Jr. y el veterano corredor de Edge Von Miller, y es difícil argumentar que no abordaron ambas trincheras.

Washington también logró volver a firmar a Terry McLaurin a una extensión de tres años y mantener a la mayoría de sus propios agentes libres. La continuidad también importaba: Kliff Kingsbury regresa como coordinador ofensivo, dando a Daniels y la ofensiva otro año en el mismo sistema.

En el papel, ese es el plan de un contendiente. La pregunta es si todo vuelve a unirse en 2025.

Y luego está el horario. Washington enfrenta dos viajes al oeste, un juego en Madrid, y un enfrentamiento de la semana 18 en Filadelfia contra el campeón defensor del Super Bowl Eagles. Ese es un guante incluso para los equipos más profundos.

Marshon Lattimore está de vuelta saludable, el novato Trey Amos se une a él en la esquina, y el grupo de seguridad tiene más estabilidad. En la parte delantera, Quinn tiene más cuerpos para rotar con Kinlaw y Deatrich Wise Jr. en la mezcla. Si la defensa puede ser simplemente consistente, Washington podría convertirse en uno de los equipos más completos de la NFC.

Por supuesto, todo aún vuelve al mariscal de campo.

El próximo salto de Jayden Daniels

Daniels ya excedió las expectativas como novato. Pero lo que sucede en el año 2 podría decidir la temporada de Washington, y tal vez la dirección de la franquicia para la próxima década.

Eso no es hipérbole. La habilidad de doble amenaza de Daniels lo convierte en uno de los quarterbacks más dinámicos del fútbol. Si da otro salto en el procesamiento, la precisión y la toma de decisiones, tiene las herramientas para aumentar la conversación entre los cinco primeros, con solo 25 años.

Y en un mercado que ha pasado tanto tiempo sin algo real de qué animar, ese tipo de ascensión cambiaría todo.

Los comandantes no se escabullen en nadie este año. Con un mariscal de campo de la franquicia en su lugar, una lista repleta de líderes veteranos y una de las bajas más concurridas del fútbol, ​​están claramente todo incluido.

El riesgo es obvio: la edad, la salud y un horario brutal podrían descarrilar la exageración. Pero si Daniels da el salto que todos esperan, Washington tiene el poder y la profundidad de las estrellas para desafiar a cualquiera en la NFC, incluso al campeón defensor Eagles.

Los comandantes finalmente tienen un mariscal de campo que los hace relevantes nuevamente. Ahora viene la parte difícil: demostrar el año pasado no fue una casualidad, sino solo el comienzo.