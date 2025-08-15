Insider Projects Lakers para firmar a Guard a un contrato de $ 30+ millones

El Los Angeles Lakers Tengo buenas noticias esta temporada baja cuando Luka Doncic Acordó firmar una extensión de contrato de tres años con el equipo. El futuro está establecido, pero Doncic no será suficiente para ganar campeonatos.

LeBron James Tiene 40 años y podría estar entrando en su último año con los Lakers, por lo que no será un compañero de fórmula por mucho tiempo. Austin Reaves Es la opción obvia de ser el compañero de fortaleza a largo plazo de Doncic, pero rechazó una extensión de contrato del equipo esta temporada baja.

Sin embargo, eso no es porque no quiera estar en Los Ángeles. Después de esta temporada, será un agente libre y es libre de firmar un contrato mucho más grande. Según la información privilegiada de los Lakers, Jovan Buha, Reaves quiere ser laker y debería estar en la fila para un gran día de pago la próxima temporada baja.

«La gente alrededor de la liga lo está acogiendo para ganar más de $ 30 millones este verano, ya sea con los Lakers o con alguien más». Buha dijo en Sportsnet LA. «Espero que sea con los Lakers. Espero que vuelva a firmar en un acuerdo de varios años. Quiere ser un laker de por vida».

Reaves es un talento local, por lo que el equipo debe estar altamente motivado para mantenerlo cerca, especialmente si continúa mejorando.

¿Reaves es un digno número 2 para Doncic?

Reaves fue un firma de agente libre no reclutado que entró en la NBA, pero está demostrando ser uno de los mejores jugadores de la clase 2021. Había mostrado destellos en años anteriores, pero realmente estalló la temporada pasada.

Promedió un récord personal de 20.2 puntos por juego. Trabajó muy bien junto a Doncic y es un All-Star límite. Dicho esto, ya es mayor que Doncic, por lo que es posible que ya haya alcanzado su techo.

Los anotadores de 20 puntos por juego no siempre son fáciles de encontrar, pero es posible que no valgan más de $ 30 millones al año en todos los casos. Si los Lakers no pueden encontrar un compañero de fórmula de gama alta, es probable que le paguen, pero pueden tratar de convencerlo de que tome menos.

Es posible que los Lakers no puedan conseguir una verdadera superestrella

El problema que enfrenta Los Ángeles es que es muy difícil agregar jugadores superestrella. Solo hay mucho espacio en la tapa salarial. Giannis antetokounmpo o Nikola Jokic son los dos nombres más importantes que comienzan a flotar en los rumores comerciales.

Ambos jugadores serían excelentes ajustes al lado de Doncic, pero tampoco es posible que los Lakers agregue. Dan Woike del atletismo No ve un escenario en el que los Lakers puedan negociar, pero tal vez algo podría pasar en 2027, cuando ambos jugadores podrían ser teóricamente agentes libres.

«¿Creo que es realista como objetivo comercial? No, en realidad no. El mercado debería ser suprimido por un jugador que dice que simplemente caminarían a los Lakers en la agencia libre, por lo que otros 28 equipos ni siquiera deberían considerar las ofertas, y aún así la oferta de los Lakers sería delgada», escribió Woike. «Ahora, 2027 en la agencia libre, si Giannis o Jokić llegarán allí, podría ser interesante, especialmente si Dončić tiene el tipo de temporada que los Lakers esperan de él».