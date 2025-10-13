Insider ofrece veredicto final sobre el debut de pretemporada de Luka Doncic

ADespués de una de las temporadas bajas más agitadas de los últimos tiempos, Luka Doncic aún no ha pisado la cancha en acción de pretemporada para el Lakers de Los Ángeles esta temporada. Con Doncic todavía de baja, además de la lesión de Lebron Jamesel Lakers Aún no hemos visto a su alineación completa saludable antes de que comience la temporada.

Sin embargo, si bien esto podría ser motivo de preocupación, la Lakers recibió una actualización masiva sobre la disponibilidad de su estrella principal. Según Dave McMenamin de ESPNDoncic espera jugar su primer partido con Los Ángeles contra el soles fénix.

Luka Doncic planea jugar el martes en Phoenix contra los Suns, dijo una fuente a ESPN. Será el debut de Doncic en pretemporada. El entrenador de los Lakers, JJ Redick, dijo que Doncic jugará en dos de los últimos tres partidos de pretemporada de LAL. – Dave McMenamin (@mcten) 13 de octubre de 2025

“LUka Doncic planea jugar el martes en Phoenix contra el solesuna fuente le dijo a ESPN,» McMenamin escribió en X. “será Doncic debut en pretemporada. El entrenador de los Lakers, JJ Redick, dijo que Doncic jugará en dos de LAL últimos tres partidos de pretemporada.”

Después de firmar su extensión con los Lakersyendo a un viaje de pérdida de pesoy liderando Eslovenia En el torneo EuroBasket de 2025, Doncic aún no ha jugado ninguna acción durante el del equipo primeros tres partidos de pretemporada.

Luka Doncic listo para debutar en 2025-26

Si bien Doncic se diferencia de James y otros Lakers jugadores debido a su no teniendo Por una lesión específica, la estrella estuvo de baja debido a su carga de trabajo durante el verano. Pero ahora, el esloveno está listo para debutar, aunque sea en acción de pretemporada. Redick había declarado previamente Tenía previsto jugar contra Doncic en dos partidos de pretemporada, por lo que McMenamin’s Los informes van de la mano con ese sentimiento.

«Doncic se sentó Los Ángeles 1-2 inicio de pretemporada, con los Lakers buscando disminuir al jugador de 26 años estrella carga de trabajo tras su compromiso de un mes jugando para la selección nacional eslovena en el EuroBasket,» McMemanin escribió en su artículo para ESPN.

El Lakers Tenemos un total de tres juegos más de pretemporada, lo que significa que Doncic probablemente se enfrentará al soles y ya sea el Mavericks de Dallas o Reyes de Sacramento para cerrar sus enfrentamientos de exhibición.

“REdick dijo que Doncic también jugaría en los Mavs o Reyes juego,» añadió. “Es lógico que el partido de los Kings sea más probable, considerando que el partido de los Mavs cae en la segunda noche de partidos consecutivos..”

Jake LaRavia sobre el liderazgo de Luka Doncic: «Lo sigues porque es Luka. Sabes lo que hace, sabes quién es en la cancha» pic.twitter.com/yX3rKO6gpO – Dave McMenamin (@mcten) 13 de octubre de 2025

Independientemente, Redick también dijo que no Espero que Doncic juegue algo parecido al lleno juego, como infierno aumenta sus minutos en cada uno de los dos partidos infierno ver acción.

«I Yo diría que lo más probable es que haya un avance del Juego 1 al Juego 2 en luka minutos,» Dijo Redick. “¿Cómo se ve ese número total? eran Sigo hablando con (el entrenador) y Luka sobre qué tipo de cosas tiene sentido..”

aunque comercializado a mitad de la temporada pasadaDoncic se quedó extremadamente impactante para los lakers y espera hacer lo mismo esta temporada.

Smart también regresa a los Lakers

Junto con la noticia de Doncic debut de pretemporada, informó McMenamin Marcos inteligente volverá a la acción para los Lakers. inteligente, un ex jugador defensivo del año que llegó a Los Ángeles durante el verano, fue lidiar con el dolor de Aquiles a través del del equipo campo de entrenamiento.

Marcus Smart también hará su debut de pretemporada el martes en PHX, según JJ Redick. Y Austin Reaves también jugará contra los Suns, según Redick. https://t.co/Hb5KjHNY1U – Dave McMenamin (@mcten) 13 de octubre de 2025

«METROArcus Smart, quien ha estado fuera de los primeros tres partidos de pretemporada debido a una tendinopatía de Aquiles, también hará su debut. Lakers debutará en Phoenix, según Redick,» McMenamin escribió. “El entrenador agregó que austin reaves También jugará contra los Suns.

la noticia de Picardía devolver viene como a bien ficha por los Lakers, que necesitarán cada parte de su intensidad defensiva en el transcurso de la próxima temporada. Para Reaves, tiene ya jugué bien en múltiples juegos de pretemporada, y la acción contra los Suns probablemente será un período corto para estar mejor preparado por su papel junto a Doncic.

Mientras Redick recupera a dos de sus mejores guardias: Doncic y Smart, la pregunta sigue siendo sobre quién comenzará en lugar de James.

“YQuieres poner a tus cinco mejores jugadores en la cancha tanto como sea posible. También quieres tener equilibrio con cada alineación,» Redick dijo cuando se le preguntó sobre esa decisión.. “Cuando hacemos nuestras métricas de sustitución: ¿Quién va a marcar? ¿Quién va a crear? Son nosotros ir a ¿Tienes suficientes disparos? Entonces estás Hacer eso con cada alineación que publiques, incluida la alineación inicial..”

El experto de los Lakers, Dan Woike. cree Jarred Vanderbilt tomará Jaime’ spot, pero por ahora, las novedades de Doncic y Picardía El regreso es una buena señal para un equipo que aún no está completamente sano para comenzar la temporada.