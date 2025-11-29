Insider nombra al prospecto de los Yankees como el principal candidato comercial de Nueva York

El Yankees de Nueva York tener regresó a la mesa de dibujo esta temporada baja después de no poder cumplir con las expectativas una vez más en 2025. Es la Serie Mundial o el fracaso en este momento para los Yankees, y la gerencia trabajará arduamente durante los próximos meses para intentar construir una plantilla que pueda ayudar a este equipo a superar el obstáculo.

Gran parte de la atención por el momento tiene que ver con qué jugadores podrían venir a Nueva York esta temporada baja. Sin embargo, para que eso suceda, es posible que algunos jugadores tengan que terminar siendo movidos. Según uno Grandes Ligas persona enterada, uno de los mejores prospectos de los Yankees podría terminar siendo una ficha comercial muy deseada esta temporada baja.

Yankees vinculados a un posible intercambio de Spencer Jones

El objetivo principal de los Yankees en este momento consiste en llenar su plantilla de Grandes Ligas con la mayor cantidad de talento posible. Agregar jugadores a través de la agencia libre es una forma obvia de lograrlo, pero realizar intercambios también puede ayudar. Cuando estás en la posición en la que se encuentra Nueva York, eso a veces lleva a que los mejores prospectos encuentren nuevos hogares.

Uno de los mejores jugadores jóvenes de los Yankees en su sistema agrícola en este momento es el jardinero Spencer Jones. Jones, el cuarto prospecto del equipo, es un jardinero corpulento que tiene una habilidad especial para golpear la pelota con fuerza. Jones dividió su tiempo en Doble-A y Triple-A la temporada pasada, bateando .274 con 35 jonrones, 80 carreras impulsadas y 29 bases robadas. Mientras se prepara para comenzar su temporada a los 25 años, parece estar listo para las mayores.

El problema es que Nueva York simplemente no tiene un lugar disponible en su plantilla para Jones. Sin embargo, ciertamente hay una gran cantidad de equipos que estarían dispuestos a darle la oportunidad de encontrar su camino en las mayores, y si le preguntas a Mark Feinsand de MLB.com, él cree que podría tener mucho sentido para los Yankees. mover jones en un esfuerzo por reforzar algunas de las áreas más débiles de su equipo.

«El regreso de Trent Grisham al Bronx solidifica dos de los tres puestos en los jardines de Nueva York, mientras que los Yankees todavía tienen la esperanza de traer de regreso a Bellinger con un nuevo acuerdo», escribió Feinsand. «Eso deja a Jones, el cuarto prospecto de los Yankees, y a Jasson Domínguez como jugadores sin un lugar para conseguir tiempo de juego regular. Jones conectó 35 jonrones con un OPS de .933 en Doble-A y Triple-A la temporada pasada, dándole a los Yankees una excelente moneda de cambio si deciden usarla».

¿Deberían los Yankees cambiar a Spencer Jones?

Nueva York ya tiene dos de sus puestos en los jardines asegurados en este momento con Aaron Judge y Trent Grisham. Si todo va según lo planeado, Cody Bellinger regresará a la ciudad en la agencia libre, pero incluso si no lo hace, parece más probable que los Yankees encuentren una estrella probada para ayudar a completar este trío, en lugar de recurrir a Jones.

No es que Jones sea un mal jugador, pero los Yankees se encuentran en una situación en la que se espera que ganen ahora. Jones podría protagonizar de inmediato, pero realmente no tendrá tiempo para aprender sobre la marcha, lo que significa que puede tener sentido trasladarlo como parte de un acuerdo que trae a un jugador estrella a la ciudad. El futuro de Jones podría estar directamente relacionado con la decisión de Bellinger como agente libre, pero incluso si no vuelve a firmar con New York, puede tener sentido canjear a Jones esta temporada baja.