Insider lanza una enorme predicción sobre la búsqueda de entrenador en jefe de los Raiders

El Asaltantes de Las Vegas están buscando ocupar su puesto de entrenador en jefe después de despedir a Pete Carroll. Según se informa, Las Vegas ha realizado varias entrevistas, pero aún no se ha tomado ninguna decisión. Sin embargo, un experto del equipo está revelando el perfil que seguirá el Plata y Negro.

Según múltiples informes confirmado por la estación de noticias de Las Vegas News3LVlos Raiders han entrevistado Broncos de Denver el entrenador de mariscales de campo Davis Webb y el coordinador defensivo Vance Joseph, Jefes de Kansas City coordinador ofensivo Matt Nagy, ex marrones de cleveland el entrenador en jefe Kevin Stefanski, y Halcones Marinos de Seattle El coordinador ofensivo Klint Kubiak.

En medio de todos los nombres que los Raiders están considerando, Hondo Carpenter de On SI, quien cubre a los Plata y Negro, compartió detalles sobre qué tipo de entrenador quieren los Raiders que los dirija en el futuro previsible.

“Creo que Stefanski o [John] Harbaugh sería una excelente contratación”. Carpenter dijo en el “Podcast Insider de los Raiders de Las Vegas.“ “No serán grandes contrataciones en Las Vegas. Ambos hombres querrán más dinero y plazos más largos de los que los Raiders están dispuestos a dar, ¿y se puede culpar a Mark? [Davis]? Está pagando decenas de millones a personas que ya no entrenan aquí. Entonces querrán más control del que los Raiders están dispuestos a dar.

«No tengo ningún problema con eso si eres los Raiders, siempre y cuando lo hagas bien. Ambos muchachos serían excelentes opciones, pero no grandes opciones dentro del perímetro de lo que los Raiders quieren. Creo que terminarán con un entrenador joven. Creo que terminarán con un entrenador ofensivo joven».

Tom Brady enfrenta presión para darle la vuelta a los Raiders

Sin Carroll, los Raiders están establecidos buscar un nuevo entrenador en jefe capaz de reunir un plantel que pueda apoyar Hoosiers de Indiana el mariscal de campo Fernando Mendoza, quien se espera para ser el número 1 en el 2026 NFL Borrador.

Aunque Carroll tiene una buena parte de la culpa por esta desastrosa temporada, Mike Florio, experto de NBC Sports NFL, no se contuvo al cuestionar por qué el propietario minoritario Tom Brady no recibe más culpa por su toma de decisiones.

«Él fue traído para estabilizar la organización,“ Florio dijo en “PFT PM.“ “El propietario Mark Davis lo dijo él mismo. Brady obtuvo una porción del equipo a un precio inferior al del mercado, en parte porque Davis está comprando la experiencia de Tom. Recuerde, el año pasado, el Las Vegas Review-Journal informó que este es ahora el programa de Tom. Eso fue hace un año.

«Si fuera realmente un show, sería cancelado. Fue un desastre. Brady de alguna manera ha evitado la culpa por ello. No muchos. Sé que soy uno de ellos. Tenemos que llamarlo como lo vemos. Esto es en parte culpa de Brady. Él es quien está presionando los botones, y es el que elige no ir con todo. He dicho durante semanas, Brady tiene que ir con todo o con todo. No puedes hacer este trabajo A mitad de camino. Veremos cuánto tiempo le dedica en el futuro”.

Se insta a los Raiders a contratar correctamente a los entrenadores

Mientras los Raiders comienzan la búsqueda de un nuevo entrenador en jefe, Rich Gannon tuvo una visión contundente de su ex equipo.

“Simplemente creo que hay muchas cosas involucradas en ese proceso de entrevista, “ Rich Gannon dijo el 5 de enero durante una aparición en SiriusXM NFL Radio. “Tom no tiene mucha experiencia haciéndolo. Hay gente que se sienta en esas sillas y realizan muchas entrevistas. Lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo.

«John Spytek tendrá que estar muy involucrado en el proceso, junto con Tom Brady, aparentemente. Parece que Mark Davis realmente no quiere involucrarse en ese proceso. Quiere dejar que estos dos muchachos tomen esa decisión, lo cual está bien, pero tienen que hacerlo bien».