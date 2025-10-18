Insider informa que ‘el trato está cerrado’ para la estrella de los Kings, Adrian Kempe

Ha habido mucho ruido en la NHL en las últimas semanas por la firma de contratos por parte de algunos agentes libres de alto perfil.

Comenzó el último día de septiembre, cuando el Minnesota salvaje fichó al extremo Kirill Kaprizovquien estaba programado para ser agente libre sin restricciones después de esta temporada, a un contrato de ocho años y $136 millones, el más grande en la historia de la NHL.

Los días siguientes vimos a un par de agentes libres restringidos, Luke Hughes de Nueva Jersey y Jackson LaCombe de Anaheimtinta nuevas extensiones. Aproximadamente una semana después, Connor McDavid conmocionó a la industria al firmar un contrato de dos años favorable al equipo por 25 millones de dólares para permanecer en Edmonton, al que rápidamente siguió Kyle Connor de Winnipeg y Jack Eichel de Las Vegas poner por escrito contratos de ocho años.

Adrian Kempe permanece sin firmar en medio de una reciente ola de extensiones de contrato

pero en Los Ángelesdonde estrella adelante Adrián Kempe ha comenzado la última temporada de su contrato de cuatro años y 22 millones de dólaresha estado terriblemente silencioso. John Hoven y Dennis Bernstein de “Reyes of the Podcast” habló en el episodio del jueves sobre los peligros de que los Kings permitan que Kempe se sienta frustrado por la situación.

«No quieres que esta historia continúe por mucho tiempo», dijo Hoven.

«Especialmente, John, si Kempe ve que todos los demás reciben su bolsa de dinero y él no la suya», enfatizó Bernstein. “Creo que en algún momento dices: ‘Bueno, ¿por qué le pagaron a Kyle Connor, por qué le pagaron a Luke Hughes, y por qué le pagaron a Jackson LaCombe y a mí todavía no me pagan?’ Creo que, tal vez inconscientemente, no creo que afecte su juego en el hielo, pero es inquietante para un jugador como ese, que merece el dinero, que ha estado jugando por un contrato excelente durante básicamente cuatro años. No les debe ni un centavo de ese último. Está en cinco millones y medio. Quiero decir, vamos”.

Analista de LA Kings dice que Adrian Kempe se renovará «muy, muy pronto»

Afortunadamente, Hoven, fundador y editor del blog MayorsManor.com, centrado en Kings, dijo que es posible que la historia no dure mucho más.

«Creo que muy, muy pronto oiremos hablar de una extensión del contrato de Kempe», dijo. «Tengo la sensación de que este acuerdo está cerrado, en algún lugar cercano a unos 11,2 (millones de dólares por año), más o menos un par de cientos de miles. Creo que están trabajando en algunos de los puntos finales de las íes y el cruce de las T, relacionados más con cómo se distribuye a lo largo de la duración del contrato».

Y probablemente, añadió Bernstein, algunos regateen sobre el tamaño del bono por firmar.

«Ahora todo el mundo quiere bonificaciones por firmar, John, ese es el trato», dijo.

“Las bonificaciones por firmar están de moda en este momento”, coincidió Hoven.

Bloquear a Kempe sería una gran noticia para una organización de los Kings que, en opinión de muchos analistas de la NHL, no tuvo la mejor temporada baja. Con Anze Kopitar anunciando su retiro Al final de la temporada, los Kings harían bien en conservar a sus jugadores de mayor calidad. Un acuerdo a largo plazo para Kempe contribuiría en gran medida a alcanzar ese objetivo.