Insider confirma los planes de los Vikings para el QB JJ McCarthy antes del juego de los Lions

El Vikingos de Minnesota tuvo un comienzo emocionante para la temporada 2025 de la NFL después de lograr una victoria remontada contra Caleb Williams y el Osos de chicagocon mariscal de campo J.J. McCarthy mostrando un aplomo increíble bajo presión. La victoria llamó la atención de muchos en la liga, con McCarthy dando un espectáculo.

Desafortunadamente para Minnesota, McCarthy volvió a tener los pies en la tierra, ya que tuvo una actuación decepcionante en la derrota ante el Halcones de Atlanta una semana después. Luego las cosas empeoraron cuando el joven mariscal de campo sufrió un esguince en la parte alta del tobillo, lo que provocó que el veterano oficial Carson Wentz para hacerse cargo de los próximos cinco juegos.

Con los Vikings disfrutando de una muy necesaria semana de descanso en la Semana 8, el equipo recibe buenas noticias sobre la posición del mariscal de campo antes de su enfrentamiento de la Semana 9 con el rival divisional. Leones de Detroit en el campo Ford.

Se espera que JJ McCarthy comience la semana 9 para los Vikings

De acuerdo a Ian Rapoport de la red NFLLos Vikings esperan que McCarthy regrese al centro para enfrentar a los Lions el 2 de noviembre, lo que obviamente es un paso en la dirección correcta para Minnesota contra uno de los mejores equipos de la liga esta temporada.

“Se espera que los Minnesota Vikings recuperen a JJ McCarthy, su mariscal de campo titular para comenzar la temporada, para su próximo juego”, dijo Rapoport. “Eso es contra los Lions en la Semana 9. Lo que los Vikings querían hacer era asegurarse de que cuando McCarthy estuviera allí, estuviera completamente sano y listo para jugar, tuviera suficientes prácticas para prepararse y estuviera sano.

«Ahora van a ser siete semanas después de un esguince de tobillo. Es hora de que, asumiendo que desde el punto de vista de su salud, se encuentre bien. JJ McCarthy vuelve a ser titular».

Con Wentz regresando a la banca, será interesante ver si McCarthy le da a la ofensiva de los Vikings mucha más ventaja en el futuro, ya que tuvo momentos inestables al comenzar la temporada. Básicamente, solo jugó un buen cuarto de fútbol en los dos partidos que estuvo en el campo, lo cual es preocupante.

Sin embargo, el entrenador en jefe Kevin O’Connell y su cuerpo técnico, así como toda la organización, están entusiasmados con el producto de Michigan, ya que creen que es un ganador y el hombre adecuado para el puesto de centro en Minnesota.

JJ McCarthy será probado contra Aidan Hutchinson

Aunque los Leones son conocidos por su defensa, con Jared Goff y siendo la potente ofensiva las razones principales del éxito del equipo, Detroit sigue siendo formidable en el otro lado del fútbol, ​​con un ala defensiva estrella. Aidan Hutchinson liderando la carga.

McCarthy tendrá la ardua tarea de intentar tener éxito en la Semana 9 en Detroit, con Hutchinson observando cada uno de sus movimientos. Es casi seguro que la estrella de los Wolverines se verá obligada a salir del bolsillo en más de una ocasión contra los Lions, y Hutchinson busca aumentar su total de capturas esta temporada.

Hutchinson tiene 6.0 capturas y cuatro balones sueltos forzados en siete juegos hasta el momento, lo que lo convierte en una fuerza a tener en cuenta y alguien a quien McCarthy estará atento toda la noche.