Insider comparte actualización sobre los comandantes WR Deebo Samuel antes de ‘MNF’

El Comandantes de Washington ayudará a cerrar la Semana 6 de la campaña de la NFL 2025 en Monday Night Football cuando se enfrenten al Osos de chicago. Después de lograr una gran victoria sobre el Cargadores de Los Ángeles en la semana 5, el Comandantes se sienten bien consigo mismos en este momento, pero las lesiones podrían cambiar ese sentimiento muy rápidamente.

Washington ha sido golpeado duramente por el virus de las lesiones A principios de la nueva temporada, y aunque tiene al mariscal de campo Jayden Daniels nuevamente bajo el centro, se está quedando sin muchachos a quienes lanzarle el balón. Tanto Terry McLaurin como Noah Brown han sido descartados para este partido y horas antes del inicio recibieron una actualización turbia sobre Samuel DeeboEl estado de la lesión.

Deebo Samuel fue calificado como una decisión en el momento del juego para los comandantes

«Los Buffalo Bills tienen un par de decisiones previas al juego con Dalton Kincaid y Curtis Samuel… Los Comandantes dicen que Deebo Samuel es una decisión de tiempo de juego con esa lesión en el talón. Kyler Gordon regresará esta noche para los Chicago Bears» ~ @Adamscha después #PMSLive pic.twitter.com/tQFoPGTgXe -Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 13 de octubre de 2025

La directiva de los Commanders estuvo ocupada reforzando su ofensiva durante la temporada baja después de su sorpresiva carrera hacia el Juego de Campeonato de la NFC la temporada pasada, pero hasta este punto, no hemos visto realmente cómo luce este grupo con toda su fuerza. Daniels y McLaurin se vieron obligados a perder tiempo, y el versátil corredor Austin Ekeler sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles que puso fin a su temporada en la Semana 2.

Samuel ha sido una de las únicas constantes en la alineación ofensiva de Washington, pero incluso eso podría cambiar en la Semana 6. A pesar de tener una puerta giratoria de jugadores a su lado, Samuel ha acumulado 30 recepciones para 300 yardas y tres touchdowns, mientras que también corrió para 46 yardas y otra anotación por tierra.

Recientemente, Samuel ha estado lidiando con una molesta lesión en el talón que afectó su estatus para el choque del equipo contra el osos en el aire. Considerando que tanto McLaurin como Brown están fuera, es seguro decir que Comandantes Realmente le vendría bien a Samuel en el campo en este caso. Sin embargo, según Adam Schefter, experto de la NFL, parece que el ex receptor de pases All-Pro va a ser un decisión en el tiempo de juego para este.

«Los comandantes dicen que es hora de jugar para Deebo Samuel, que tiene una lesión en el talón», dijo Schefter en «The Pat McAfee Show».

Comandantes que esperan lograr una victoria sobre los osos en medio de problemas de lesiones

Si Samuel no puede vestirse, conseguir una victoria de repente podría volverse mucho más difícil para el equipo. Comandantes. Eso dejaría a un trío inexperto de Luke McCaffrey, Jaylin Lane y Chris Moore como los únicos receptores abiertos del equipo, con Zach Ertz también influyendo en la mezcla como ala cerrada. El corredor Chris Rodríguez Jr. también es cuestionable, lo que podría presentar más problemas para Washington.

Los Bears no son necesariamente el mejor equipo de la liga, pero vienen de una semana de descanso, lo que les ha permitido estar un poco más saludables para este juego que el Comandantes. Más allá de eso, también ganaron sus dos últimos juegos, por lo que claramente tienen un impulso positivo de cara a este. Washington seguirá de cerca el estado de Samuel antes del inicio del partido a las 8:15 pm, hora del Este, y su disponibilidad podría desempeñar un papel muy importante a la hora de determinar quién gana este partido.