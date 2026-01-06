Insider avisa a Tom Brady después de que los Raiders despidieran a Pete Carroll

El Asaltantes de Las Vegas anunció el 5 de enero que se separarán del entrenador en jefe Pete Carroll después de solo una temporada. Un final de 3-14 resultó insuficiente para que el veterano entrenador ganara un año más.

Con Carroll fuera, los Raiders están listos para buscar un nuevo entrenador en jefe capaz de reunir un personal que pueda apoyar Hoosiers de Indiana El mariscal de campo Fernando Mendoza, quien se espera que sea el No. 1 en 2026. NFL Borrador.

Aunque Carroll tiene una buena parte de la culpa por esta desastrosa temporada, Mike Florio, experto de NBC Sports NFL, no se contuvo al cuestionar por qué el propietario minoritario Tom Brady no recibe más culpa por su toma de decisiones.

«Él fue traído para estabilizar la organización”, Florio dijo en “PFT PM.“ “El propietario Mark Davis lo dijo él mismo. Brady obtuvo una porción del equipo a un precio inferior al del mercado, en parte porque Davis está comprando la experiencia de Tom. Recuerde, el año pasado, el Las Vegas Review-Journal informó que este es ahora el programa de Tom. Eso fue hace un año.

«Si fuera realmente un show, sería cancelado. Fue un desastre. Brady de alguna manera ha evitado la culpa por ello. No muchos. Sé que soy uno de ellos. Tenemos que llamarlo como lo vemos. Esto es en parte culpa de Brady. Él es quien está presionando los botones, y es el que elige no ir con todo. He dicho durante semanas, Brady tiene que ir con todo o con todo. No puedes hacer este trabajo A mitad de camino. Veremos cuánto tiempo le dedica en el futuro”.

Comentarios del ex mariscal de campo de los Raiders sobre la búsqueda de HC

Mientras los Raiders comienzan la búsqueda de un nuevo entrenador en jefe, Rich Gannon tuvo una visión contundente de su ex equipo.

“Simplemente creo que hay muchas cosas involucradas en ese proceso de entrevista,“ Rico Gannon dijo el 5 de enero durante una aparición en SiriusXM NFL Radio. «Tom no tiene mucha experiencia en esto. Hay personas que se sientan en esas sillas y realizan muchas entrevistas. Lo han estado haciendo durante mucho tiempo.

«John Spytek tendrá que estar muy involucrado en el proceso, junto con Tom Brady, aparentemente. Parece que Mark Davis realmente no quiere involucrarse en ese proceso. Quiere dejar que estos dos muchachos tomen esa decisión, lo cual está bien, pero tienen que hacerlo bien».

El tiempo del padre se puso al día con Pete Carroll

Si bien muchos podrían considerar injusto despedir a un entrenador en jefe después de una temporada, Stephen A. Smith de ESPN cree que Carroll no se ayudó a sí mismo y que el ex entrenador de los Raiders mostró su edad esta temporada.

“Fue absolutamente la decisión correcta,“ Smith dijo en la edición del 5 de enero de “First Take”. «Me importa un carajo. Sin faltarle el respeto al gerente general, pero me importa un carajo. Quiero que Tom Brady haga eso». llamar, porque todos sabemos que será un mariscal de campo el que obtenga la primera selección general.

«Hay un hombre que debería tomar esta decisión, y ese es un siete veces campeón, y es Tom Brady. Pete Carroll, Dios lo bendiga. El Padre Tiempo está invicto. Lo decimos de los jugadores todo el tiempo. A veces tenemos que decirlo de los entrenadores. Parecía viejo. Simplemente parecía un poco anticuado. Llega un momento en el que estás mirando a ciertas personas».