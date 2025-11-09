‘Inside Out’ sin el motor del ingenio

“En tus sueños» fue hecha para Netflix por un equipo de artistas que se iniciaron en Pixar (el director, Alex Woo, fue artista de historias en películas como «Ratatouille», «WALL-E» e «Incredibles 2»), y es una de esas películas animadas que te recuerdan constantemente a otras películas animadas (no todas de Pixar), lo cual, incluso si te gustan las películas en cuestión, no es realmente algo bueno. «In Your Dreams» se construye alrededor de grandes montículos arremolinados de energía imaginativa, sin embargo, se siente de segunda mano en su esencia.

Stevie (con la voz de Jolie Hoang-Rappaport), una precoz niña de 12 años, descubre que es posible que sus padres se estén separando. Alguna vez fueron un dúo de música independiente local llamado Hypsonics, pero mamá (Crisin Milioti) ahora quiere mudarse a Duluth para convertirse en profesora asistente, mientras que papá (Simu Liu), un vago rollizo, se contenta con quedarse plantado, pasando los días jugando con el álbum que nunca terminará. (Dado que no pueden pagar las cuentas, en realidad no hay dos lados en esta brecha). Entonces, ¿cómo Stevie, que comparte dormitorio con su desagradable hermano pequeño, Elliot (Elias Janssen), mantendrá unida a la familia?

Escapando a un mundo de sueños, que suena fantasiosamente original pero se traduce, en el fondo, en una imitación de “Inside Out”, con la angustia entre adolescentes tratando de resolverse en un lujoso cosmos alternativo. La forma en que la jirafa de peluche de Elliot, Baloney Tony, cobra vida a través de la rápida voz inteligente de Craig Robinson se siente como un brillo demasiado directo sobre el burro de Eddie Murphy en las películas de “Shrek”. Y el hecho de que Stevie y Elliott se desplacen sobre el armazón de una cama poseída parece haber salido directamente de la cariñosamente recordada chatarra de Disney de 1971 “Bedknobs and Broomsticks”. Luego está Sandman, una especie de Mago de Oz de las dunas cósmicas con la voz del británico Omid Djalili, que suena como Jude Law personificando a Santa Claus.

Stevie y Elliot descubren que pueden estar dentro del mismo sueño al mismo tiempo. Mientras los dos entran y salen de los sueños, la película presenta una serie de escenas floridas, la mayoría de las cuales no tienen ningún propósito narrativo más allá de su dimensión de espectáculo que hace cosquillas a los ojos. Los niños primero son dejados en una tierra de castillos de cartón habitada por trozos de comida que caminan y hablan (donas, fresas, aguacates, tostadas francesas, huevos duros), que unos minutos después se vuelven mohosos, podridos y amenazadores. Y así ocurre con la mayoría de estos sueños; se convierten en pesadillas, que desaparecen en el momento en que Stevie y Elliot se despiertan. «¿Por qué me desperté cuando tú te despertaste?» pregunta Stevie. ¿Por qué? Porque esas son las reglas arbitrarias de la película en la que están. En un momento hay un montaje de malos sueños, configurado en (inevitable alerta de caída de aguja n.° 1) «Dulces sueños (están hechos de esto)», y es en ese momento que el público se da cuenta de que nada de esto en realidad está afectando la vida despierta de los personajes, entonces, ¿cuánta inversión podemos tener en ello?

Sólo sabes que Sandman, en un momento anunciado por (inevitable caída de aguja #2) “Enter Sandman” de Metallica, resultará ser menos agradable de lo que parece. Pero el problema es lo que él representa. “Quiero que todos sean felices”, dice, sonando como el espíritu de las grandes farmacéuticas psicotrópicas. Y cuando finalmente coloca a Stevie y Elliot en un sueño que sanará la separación de sus padres y hará que la vida de todos vuelva a ser perfecta, ese es el problema: es sólo un sueño. ¿Quieren vivir dentro de una ilusión de bienestar? Probablemente esa debería haber sido la premisa de la película y no simplemente otra táctica en la que todo vale. “In Your Dreams”, menos los créditos finales, tiene solo 77 minutos de duración y contiene una gran cantidad de frenético espectáculo de paisajes oníricos, pero desearía que tuviera más peso imaginativo. Es como la superficie de una película de Pixar sin el motor del ingenio.