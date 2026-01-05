Inscripciones abiertas a los premios Clue para la ceremonia de 2026

CrimeCon‘s Premios pistaun programa de premios dedicado a verdadero crimen storytelling, ahora está aceptando presentaciones para su ceremonia de 2026. La ceremonia se presentará durante el evento insignia anual de CrimeCon para fanáticos, creadores y profesionales de la industria del crimen real el sábado 30 de mayo en Las Vegas.

Dedicados a celebrar la excelencia en el contenido sobre crímenes reales, los premios Clue honran proyectos de televisión, podcasting, cine y publicaciones. Las categorías de televisión incluyen series episódicas destacadas, docuseries destacadas y series o películas con guión destacadas, que se agregaron anteriormente en 2025. La categoría de podcast reconocerá destacadas series episódicas y destacadas docuseries. También se premiarán la mejor película documental y el libro sobre crímenes reales del año, además de los honores por logros individuales. Las inscripciones pueden enviarse en PremiosClue.com.

Las presentaciones anticipadas para los premios 2026 se aceptarán con un descuento hasta la fecha límite del 15 de febrero. Se aceptarán presentaciones regulares hasta el 21 de marzo y el 1 de abril es la fecha límite para las presentaciones finales. Para ser elegibles para su consideración, los proyectos deben haber sido lanzados entre el 31 de mayo de 2025 y el 31 de marzo y estar disponibles en los Estados Unidos.

Un comité externo formado por productores, ejecutivos y creativos de contenido sobre crímenes reales seleccionará a los nominados y ganadores de los premios Clue. El panel del año pasado incluyó a profesionales de Inside Crime, Campfire Studios, el Centro Nacional para Víctimas del Crimen, Law&Crime Network, CourtTV y más.

Los premios del año pasado fueron presentados por el artista de hip hop ganador del Grammy y actor galardonado Ice-T, quien protagoniza “Law & Order: Special Victims Unit”. “American Murder: Gabby Petito” de Netflix, “The Girl Who Looked Like Me” de ABC News y “Godfather of Harlem” de MGM+ estuvieron entre los ganadores de los premios 2025, y las familias de Liberty German y Abigail Williams, el investigador principal, el teniente Jerry Holeman de la Policía Estatal de Indiana (“Combatiente contra el crimen del año”) y los presentadores de “Crime Weekly” Derrick Levasseur y Stephanie Harlowe (“People’s Choice: Creator of el Año”) recibió premios por logros individuales.