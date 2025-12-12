Insanul Fahmi sigue confundido, Wardatina Mawa está ocupada queriendo hacer un negocio de salón

Jacarta – En medio de la polémica del matrimonio en serie Inara Rusliesposa legal Insanul Fahmi es decir Mi amor por mawa en realidad muestra un buen desarrollo.

Lea también: Denny Sumargo mira el video CCTV viral de Inara Rusli, contenido…



Hasta ahora, se sabe que Wardatina Mawa es un ama de casa cuyo trabajo es cuidar de su familia en casa, pero la traición cometida por Insanul Fahmi hizo que Wardatina Mawa quisiera desarrollarse más. ¡Vamos, desplázate más!

En su última historia subida a Instagram, Wardatina Mawa reveló que está tratando de convertirse en una mujer independiente y versátil.

Lea también: Afirmación de Wardatina Mawa sobre perdonar a Inara Rusli: De nada, pero…



«¡Bismillah! Intentaremos ser mujeres independientes, alegres y versátiles», escribió Wardatina Mawa en Instagram, citada el sábado 13 de diciembre de 2025.

Al parecer, Wardatina Mawa acaba de conocer el mundo de la belleza de la mano de un experto. Vino directamente a un salón para iniciar su negocio. La madre de un niño parece muy entusiasmada con la idea de abrir un salón de belleza.

Lea también: Inara Rusli involucrada en un caso de aventura, ¿Virgoun asumirá la custodia de su hijo?



«Así que comencé a estudiar salones en DV Beauty para luego hacer realidad mi negocio», explica Wardatina Mawa.

La mujer con velo intervino e inmediatamente intentó lavar el cabello del cliente, hacerle arte de uñas e incluso aprender técnicas de pestañas.

El negocio de Wardatina Mawa no es sólo un hobby. Ella se toma muy en serio la idea de iniciar su propio negocio de salón de belleza.

Como resultado, Wardatina Mawa recibió un certificado de su formación de un día en el salón.

«Obtenga un certificado», dijo.

Mientras Wardatina Mawa está ocupada con el plan de negocio de su salón de belleza, su marido Insanul Fahmi está en el centro de atención del público.

En los últimos tiempos, Insanul Fahmi a menudo ha compartido cargas de historias molestas en Instagram que muestran su estado de ánimo. Parece muy agobiado y tiene dificultades para vivir su vida.

Insanul Fahmi también recibió críticas e insultos por parte de los internautas. Mientras tanto, Wardatina Mawa recibió la simpatía y el apoyo de muchas personas.

A título informativo, Wardatina Mawa está en el punto de mira del público debido a su confesión de que denunció a Inara Rusli e Insanul Fahmi a la policía. Ambos son sospechosos de estar involucrados en relaciones extramatrimoniales y adulterio. Wardatina Mawa admitió que tenía pruebas en forma de imágenes de CCTV que contenían momentos de afecto e intimidad entre los dos.

Mientras tanto, Insanul Fahmi e Inara Rusli admitieron que tenían un matrimonio no registrado a principios de agosto de 2025.