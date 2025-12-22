Insanul Fahmi habla sobre la poligamia, afirma ser justo y lucha por Mawa e Inara

VIVA – No Insanul Fahmi sigue siendo un tema de conversación público después de expresar abiertamente su actitud hacia vivir en un hogar polígamo. En medio de diversas polémicas surgidas, Insanul destacó que aún intenta luchar por su esposa legal. Mi amor por mawa y su esposa en serie Inara Ruslicon el principio de justicia como dogma principal.

Insanul no niega que las condiciones en las que vive actualmente están llenas de desafíos. Sin embargo, cree que su compromiso y responsabilidades como marido no pueden cumplirse a medias. También decidió seguir haciendo ambas cosas mientras intentaba mantener la comunicación tanto con Mawa como con Inara. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Si hacemos ambas cosas ahora, gracias a Dios todavía charlo con ambos. Lucho por ambos, tiene que ser justo, cierto», dijo Insanul Fahmi, citado en una carga de Instagram @pembasmi.kehaluan.reall el lunes 22 de diciembre de 2025.

Esta declaración enfatizó que no quería dejar de lado las consecuencias de las decisiones de vida que había tomado. Cuando se le preguntó acerca de los sentimientos de amor que podrían ser mayores para una de sus esposas, Insanul se negó a comparar. Para él, la poligamia exige un sentido igual de responsabilidad hacia todas las partes.

«Tienes que (amarlos a ambos), si Mawa pudiera decirlo con sinceridad», explicó.

Insanul también expresó su opinión sobre la actitud de Inara Rusli en medio del creciente conflicto interno. Según él, Inara optó por no involucrarse en polémicas y centrarse más en desempeñar su papel de esposa. Insanul ve esta actitud como una forma de madurez para afrontar situaciones difíciles.

«Ella simplemente siguió adelante, no se centró en el conflicto, pero tal vez se centró en tratar de ser una buena esposa, manteniendo a ambos», concluyó.