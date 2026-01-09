Insanul Fahmi está listo para inclinarse por la paz con Wardatina Mawa: Seré un caballero

Jacarta – Insanul Fahmi Expresó nuevamente su actitud abierta respecto al conflicto doméstico que arrastró su nombre con su primera esposa, Mi amor por mawa. El empresario enfatizó su deseo de disculparse directamente y reparar las relaciones rotas, incluso si tuviera que humillarse frente a la familia extendida de Mawa.

A través de su abogado, Tommy Tri Yunanto, se dice que Insanul Fahmi no juega con las intenciones pacíficas que quiere perseguir. Está dispuesto a hacer cualquier cosa para mostrar arrepentimiento y buena fe hacia Wardatina Mawa, que sigue siendo su esposa legal. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Caballero insanul. Quiere postrarse e incluso disculparse con Mawa, esa es la información, porque pase lo que pase, la esposa legal todavía está unida a él, Mawa», dijo Tommy en Bareskrim Polri, el jueves 8 de enero de 2026.

Según Tommy, este paso surgió de la conciencia personal de Insanul Fahmi, quien sintió que los canales de comunicación con Wardatina Mawa no habían funcionado como deberían. Sospecha que hay influencias de ciertos partidos que complican la situación y la relación entre ambos se vuelve cada vez más distante.

Insanul Fahmi también espera que un encuentro directo con la familia extensa de Wardatina Mawa pueda abrir un espacio para un diálogo más claro. Tiene grandes esperanzas de resolver el conflicto mediante un enfoque de justicia restaurativa, que se considera que prioriza la paz en lugar de un conflicto prolongado.

«Si Dios quiere, siempre lo intentaremos. Seré un caballero y pediré ayuda al hermano Tommy para reunirme con la familia, por supuesto con Mawa y los niños también», dijo Insanul Fahmi.

«He estado tratando de comunicarme con los pasos durante mucho tiempo, siempre quiero encontrarme», continuó.

Además, Insanul Fahmi expresó su convicción de que la firme postura de Wardatina Mawa al rechazar los esfuerzos de paz no procedía enteramente de sus propios deseos. Sospechaba que ciertos individuos estaban influyendo deliberadamente en la mentalidad de su esposa para beneficio personal.

«Sí, definitivamente hay alguien que le está lavando el cerebro a Mawa. Así que nuestra intención al ir al proceso legal en Bareskrim en realidad no es arrinconar a Mawa, de hecho queremos revelar quiénes son las personas que están tratando de instigar», explicó Insanul Fahmi.