Insanul Fahmi confiesa que no le permitieron encontrarse con sus hijos durante dos meses en medio del conflicto doméstico

VIVA – En medio de las dinámicas domésticas que actualmente están en el punto de mira del público, los jóvenes emprendedores Insanul Fahmi transmitir una conmovedora efusión de corazón. Admitió que no le habían permitido ver a su hijo durante casi dos meses. Esta confesión fue transmitida abiertamente a través de su historia personal de Instagram, que inmediatamente atrajo la atención de los internautas.

No en vano, esta carga apareció luego de que Insanul compartiera varios momentos junto a su hijo. De estas cargas, queda claro el anhelo que alberga como padre. Se cree que esta situación está relacionada con su conflicto doméstico con su esposa legal, Mi amor por mawalo que se dice que no permite que Insanul conozca a sus hijos. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Lo siento, extraño a mi hijo. No he podido verlo durante casi 2 meses», escribió Insanul Fahmi en su cuenta de Instagram @insanulfahmi el lunes 22 de diciembre de 2025.

Esta confesión muestra el lado emocional de Insanul como padre, en medio de los problemas personales que enfrenta. Mucha gente cree que este problema no es sólo un conflicto doméstico ordinario, sino que también se refiere a la relación entre padre e hijo, que están separados por las circunstancias.

Anteriormente, Insanul Fahmi se había sincerado sobre la condición de su hogar. Reveló que ahora vive una vida polígama con Wardatina Mawa y Inara Rusli. En varias ocasiones dijo que estaba tratando de ser justo con sus dos esposas, aunque admitió que la situación no era fácil.

«Si hacemos ambas cosas ahora, gracias a Dios todavía hablo con ambos. Lucho por ambos, tiene que ser justo, ¿no?», dijo Insanul Fahmi al equipo de medios.

Cuando se le preguntó sobre sus sentimientos de mayor amor por una de sus esposas, Insanul optó por no comparar. Subrayó que en la poligamia lo principal es el sentido de responsabilidad y justicia.

«Tienes que (amarlos a ambos), si Mawa pudiera decirlo con sinceridad», explicó.

Mientras tanto, Insanul también expresó su opinión sobre la actitud de Inara Rusli al abordar el conflicto existente. Según él, su esposa en serie optó por permanecer concentrada en desempeñar su papel de esposa, sin involucrarse en la polémica que se estaba desarrollando.