Insanul Fahmi alude a un ‘insider’ en el caso CCTV de Inara Rusli, ¿no es Virgoun?

Jacarta – Casos involucrados Inara Rusli, Insanul FahmiY Mi amor por mawa sigue rodando. Después de que el público se sorprendiera por los informes de supuestas infidelidades y casos de acceso ilegal relacionados con la distribución de imágenes de CCTV, ahora ha surgido un nuevo capítulo no menos sorprendente.

Insanul Fahmi reveló abiertamente la supuesta existencia de un «informante» que desempeñó un papel importante en la filtración de imágenes de CCTV de la casa de Inara Rusli. Desplácese para obtener información completa…

Como se sabe, las imágenes de CCTV se convirtieron inicialmente en el centro de atención después de que se dijera que estaban relacionadas con el informe de Wardatina Mawa contra Insanul Fahmi e Inara Rusli. Sin embargo, la situación cambió cuando Inara denunció la distribución del vídeo a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía bajo sospecha de acceso ilegal.

En medio de estos informes mutuos, el público se pregunta: ¿quién fue realmente el primero en filtrar el vídeo de CCTV?

Insanul Fahmi dio entonces una señal sorprendente. Sospechaba que el perpetrador provenía del círculo más cercano de Inara, incluso alguien en quien había confiado durante mucho tiempo.

«Es una sospecha, una sospecha, una sospecha de que es una de las personas más cercanas, una persona mayor, una persona mayor que siempre ha estado con Ina. Tampoco lo sospecho, no sé qué deseos hay, qué intenciones hay», dijo Insanul Fahmi cuando fue recibido por los medios en la zona de Bekasi, Java Occidental.

Inara Rusli e Insanul Fahmi.

«No sé qué deseos hay, qué intenciones hay, cierto, aunque todo este tiempo sé que la gente es realmente buena, debería serlo, pero no me lo esperaba», continuó.

Insanul incluso nombró a este «informante» con las iniciales T como una figura fuertemente sospechosa de estar involucrada. Sin embargo, se negó a declarar claramente su identidad y optó por dejar la revelación de su nombre a los investigadores.

«Sí, dejaré que Bareskrim lo diga más tarde», dijo.

La cosa no terminó ahí, Insanul reveló información que hizo que la situación se volviera aún más candente. Admitió que había recibido la noticia de que el presunto autor ahora estaba en estado de pánico y se había puesto en contacto con el testigo clave.

«Para ser honesto, ayer recibí información de que el perpetrador se puso en contacto con el testigo clave, él estaba temblando, dijo, ‘no dejes que me atrapen’, dijo. ‘Si me atrapan, te arrastraré a ti y a los demás'», dijo Insanul.