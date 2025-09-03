Ins Trikand llega a Egipto para participar en ejercicio multilateral Bright Star 2025







El lunes, Egipto, Egipto, la fragata de sigilo naval india, llegó al puerto de Alejandría, Egipto, como parte de su despliegue operativo en el Mar Mediterráneo. El barco Está programado para participar en el próximo ejercicio Bright Star 2025, que se llevará a cabo hasta el 10 de septiembre.

Ejercicio Bright Star 2025 es un simulacro militar multilateral de tri-servicios organizado por Egipto bajo los auspicios del Comando Central de los Estados Unidos (USCentcom). Tiene como objetivo promover la seguridad regional, mejorar la cooperación militar y mejorar la interoperabilidad entre las naciones participantes para contrarrestar las amenazas híbridas en los dominios del aire, la tierra y el marítimo.

Junto con el Marina indiaLos contingentes del ejército indio y la Fuerza Aérea de la India también participarán, subrayando el creciente compromiso de Nueva Delhi con las operaciones conjuntas e integradas en el escenario global.

El ejercicio también presenciará la participación de Egipto, Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Grecia, Chipre e Italia.

Durante su llamada portuaria en Alejandría, el INS Trikand llevará a cabo una serie de compromisos bilaterales y multilaterales, incluidas las interacciones de alto nivel con altos funcionarios militares egipcios, visitas a la cubierta cruzada, accesorios deportivos e intercambios culturales, todos destinados a aumentar las conexiones de las personas con las personas y el hogar Diplomacia naval.

Este despliegue es parte del objetivo estratégico más amplio de la India para llevar a cabo interacciones navales profesionales en regiones marítimas clave. En el Mediterráneo, el enfoque se centrará en mejorar la interoperabilidad, compartir las mejores prácticas y desarrollar sinergia para las operaciones conjuntas contra amenazas marítimas tradicionales y no tradicionales.

INS Trikand, una fragata de misiles guiados de primera línea de la clase Talwar, está equipada con armas y sensores de última generación, y representa las crecientes capacidades marítimas y el compromiso de la India para garantizar la paz y la estabilidad en el más amplio Indo-Pacífico y más allá.

El primer escuadrón de entrenamiento de la Armada india llega a Seychelles como parte del despliegue de largo alcance

Los barcos del primer escuadrón de entrenamiento (1TS) de la Armada de la India-Ins Tir, INS Shardul y el barco de la Guardia Costera de la India Sarathi-han llegado a Port Victoria, Seychelles, como parte de su despliegue de capacitación de largo alcance en la Región del Océano Índico del Suroeste (IOR), dijeron los funcionarios el martes, la agencia de noticias PTI.

Esto marca la tercera llamada de puerto por Barcos de la Armada india Para Seychelles este año, reflejando la creciente profundidad de la cooperación marítima y el compromiso bilateral entre India y la nación isleña.

«Construyendo puentes de amistad mientras entrenaba mentes jóvenes, los barcos del primer escuadrón de entrenamiento llegaron a Port Victoria el 1 de septiembre», dijo un portavoz de la Marina.

El primer escuadrón de capacitación se encuentra actualmente en un despliegue de largo alcance destinado a proporcionar capacitación en el mar a cadetes navales mientras mejora simultáneamente Alcance marítimo de la India En la región, PTI informó. La visita es parte de los esfuerzos continuos de la Marina para fortalecer los lazos con las naciones de Ior, en línea con la visión del gobierno del avance mutuo y holístico de seguridad y crecimiento en todas las regiones (Mahasagar).

Los barcos fueron recibidos con una bienvenida ceremonial por la banda de las Fuerzas de Defensa de Seychelles (SDF), subrayando la larga cooperación de defensa y el compromiso compartido con la seguridad marítima regional.

Tales despliegues de la Armada de la India tienen el doble propósito de capacitar a jóvenes oficiales y reforzar el papel de la India como un socio marítimo confiable en IOR.

(Con entradas PTI)





